Ferragosto con il MicroMegaMondo: tutte le aperture straordinarie nel Padovano

Per un Ferragosto originale e divertente martedì 15 agosto il MicroMegaMondo apre le porte di tutte le sue location.

Potrete immergervi nel fascino della storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme, accolti da una miriade di farfalle tropicali, partecipare ai laboratori tattili interattivi e divertirvi nel Bosco delle Fate con le magiche animazioni tra fate e gnomi.

Oppure potrete scoprire il grande Esploratorium Esapolis a Padova, con i suoi incredibili animali dal vivo, le antiche collezioni storiche, il cinema in 4D e i giochi interattivi.

LABORATORI

Inoltre in occasione dell’apertura straordinaria del museo Esapolis verranno organizzati doppi laboratori: oltre ai classici laboratori tattili “Insetti&co”, durante i quali avrete la possibilità di conoscere da vicino alcuni degli animali ospiti, potrete partecipare anche ai laboratori di filatura “Dal Baco alla Seta” per divertirvi a costruire il vostro braccialetto di pura seta, ripercorrendo l’affascinante storia di una tradizione secolare.

COSTI

I laboratori, sia a Esapolis che alla Casa delle Farfalle, hanno un costo ciascuno di 1 euro in più a persona, sono adatti a tutte le età e si terranno lungo la giornata a partire dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggi, gli orari possono variare in base all’affluenza del pubblico.

Visitando una delle due strutture avrete uno sconto di 2 euro a persona per visitare l’altra, della validità di un anno.

Infine c’è un’altra promozione valida solo per il mese di agosto: chi visiterà Esapolis o la Butterfly Arc, potrà visitare gratuitamente, entro il mese, il castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce e noleggiare gratuitamente per un’ora le biciclette elettriche presenti al castello.

Il noleggio delle bici per le ore successive è scontato a 2 euro l'ora a bicicletta.

Le bici sono dotate anche di seggiolini per trasportare i bimbi.

É verificarne la disponibilità ed effettuarne la prenotazione contattando lo 049.8910189 o segreteria@butterflyarc.it.

APERTURE STRAORDINARIE NEL PADOVANO

Il giorno di Ferragosto si segnala anche l’apertura straordinaria del castello di San Martino della Vaneza e del Museo del Bacchiglione a Cervarese Santa Croce, di Villa Beatrice d’Este e del museo naturalistico a Baone e del museo geopaleontologico Cava Bomba a Cinto Euganeo.

INFORMAZIONI

www.micromegamondo.com - 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it