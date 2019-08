Aperti... per ferie: l'elenco dei musei di Padova visitabili a Ferragosto

Per fornire un'ampia scelta culturale ai turisti. E perché no, anche per chi a Padova e provincia già ci abita e ci rimarrà: sono numerose le sedi civiche museali ed espositive aperte anche nel giorno di Ferragosto.

Sedi museali

Questo l'elenco delle sedi museali aperte:

Musei Civici agli Eremitani - Museo D'Arte Medievale e Moderna, Museo Archeologico: piazza Eremitani 8. Tel. 049 8204551. Orario: 9-19. Mostra "Verso il centenario - Federico Fellini"

Palazzo Zuckermann - Museo d'Arte Arti Applicate e Decorative, Museo Bottacin: corso Garibaldi, 33. Tel. 049 8205664. Orario: 10-19.

Cappella degli Scrovegni: piazza Eremitani 8. Tel. 049 8204551. Orario: 9-22 (ultimo ingresso ore 21:20). Prenotazione obbligatoria: tel. 049 2010020. Sito www.cappelladegliscrovegni.it

Palazzo della Ragione: piazza delle Erbe. Tel. 049 8205006. Orario: 09-19. Mostra "Aldo Rossi e la Ragione - Architetture 1967-1997"

Stabilimento Pedrocchi - Piano Nobile, Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea: piazzetta Cappellato Pedrocchi. Tel. 049 8781231. Orario: 9.30-12.30 e 15.30-18.

Oratorio di San Rocco: via Santa Lucia. Tel. 049 8753981. Orario: 9.30-12.30 e 15.30-19.

Oratorio di San Michele: piazzetta San Michele. Tel. 049 660836. Orario: da martedì a venerdì 10-13; sabato, domenica e festivi 15-18.

Loggia e Odeo Cornaro: via Cesarotti 37. Associazione La Torlonga, tel. 335 1428861. Orario: da martedì a domenica 10-13, sabato e domenica anche 16-19. Visite ogni 30 minuti.

Casa del Petrarca: via Valleselle, 4, Arquà Petrarca. Tel. 0429 718294. Orario: 9-12.30 e 15-19.

Sedi espositive

Questo l'elenco delle sedi espositive aperte: