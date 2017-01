Festa della Befana in Prato, vigili del fuoco al lavoro per lo spettacolo del "Brusa la vecia"

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 14.30, torna con la tredicesima edizione la Festa della Befana in Prato della Valle a Padova: oltre alla distribuzione delle calzette ai bambini (offerte da supermercati Pam) e all'appuntamento con il gran falò "Brusa la Vecia", sono previsti momenti d'intrattenimento e di svago per adulti e bambini, con musica, teatro e giocoleria.

VIGILI DEL FUOCO ALL'OPERA. In vista dello spettacolo di venerdì, i vigili del fuoco hanno iniziato i preparativi già dalla giornata di giovedì. Alle 13, il commissario prefettizio Michele Penta si è recato personalmente in Prato della Valle, assieme al comandante provinciale dei vigili del fuoco Francesco Noraro, per salutare e ringraziare i pompieri impegnati nella realizzazione della pira. L'accensione è prevista per le 17 di venerdì, dopo la distribuzione delle calze ai bambini.