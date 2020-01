Dalle calze al grande falò: torna lunedì 6 gennaio la Festa della Befana in Prato della Valle

Tutte le feste si porta via. Ma in modo spettacolare: torna lunedì 6 gennaio in Prato della Valle (lobo Santa Giustina) la tradizionale “Festa della Befana”, che chiude il "Natale a Padova - una città di stelle".

Festa della Befana

Un evento - organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova e realizzato anche grazie a Coldiretti Padova, l’istituto di vigilanza Battistolli, l'associazione Dottor Clown e Spirit in Dance - giunto alla 18esima edizione, che coinvolge la cittadinanza con musica dal vivo, performance itineranti ed eventi per bambini, famiglie e adulti. Si inizia alle ore 15.30 con la distribuzione delle calzette ai bambini (fino a esaurimento scorte) e all'animazione con spettacoli: si va dal one woman show di Silvia Scanta "Rock The Boat", tra una corda molle e assurde danze acrobatiche, ai due fratelli del Circo Samovar, pronti a stupire e meravigliare. Gran finale alle ore 17.30 col grande falò della Befana, che tradizionalmente richiama migliaia e migliaia di persone in Prato della Valle. Per tutta la giornata sarà possibile degustare bevande calde (cioccolata calda e vin brulè) con una offerta minima che verrà devoluta in beneficenza alle Cucine economiche popolari di Padova.