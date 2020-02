Corona virus: festa di Carnevale rimandata a Polverara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Come comunica la sindaca Alice Bulgarello, «viste le linee guida arrivate dalla Regione sui comportamenti da tenere, si ritiene opportuno rinviare la festa di Carnevale di sabato 22 febbraio in programma nel pomeriggio. Un modo per permettere ai bambini e alle loro famiglie di vivere questa manifestazione con la massima serenità e gioia possibile!

Siamo ancora in attesa di comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti sulla necessità o meno di adottare ulteriori misure. Vi terremo aggiornati appena ci saranno cambiamenti! L'unica indicazione particolare, rispetto al vademecum di buone pratiche, è quella di evitare luoghi chiusi e di aggregazione qualora non necessario».

https://www.facebook.com/ComuneDiPolverara/