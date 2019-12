Trent'anni di onorato servizio: grande festa per la Croce Rossa di Selvazzano Dentro

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Selvazzano Dentro, ha indetto per sabato 7 dicembre alle ore 15 presso l’Auditorium San Michele di Via Roma n. 68/B la cerimonia per festeggiare i 30 anni di attività della Croce Rossa nel territorio di Selvazzano e dintorni e per l’inaugurazione di un nuovo mezzo di soccorso destinato in via esclusiva per il servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem 118).

Il programma

Sottolinea Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro: «Sono onorata ed orgogliosa di avere nel territorio una realtà come la Croce Rossa un’importante presenza come numero di volontari che dedicano tempo, passione e professionalità a servizio dei cittadini. Importante perché punto di riferimento per tutte le iniziative che vengono organizzate sia in ambito formativo che ricreativo». Nel corso della cerimonia, come previsto dal programma, ci sarà la presentazione del volume di Paolo Vanni e Maria Enrica Monaco: “Le Infermiere Volontarie e la Grande Guerra” a cura di Fabio Bertini, già Professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Firenze. A seguire verrà presentata la pubblicazione “La Croce Rossa a Selvazzano e dintorni” a cura dei volontari Paola Malagoli e Luca Sartori, che ripercorre brevemente la storia della Croce Rossa nel territorio e le vicende che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del Comitato CRI di Selvazzano Dentro. «Sono contento - spiega Ruggero Scomparin, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Selvazzano Dentro - di festeggiare i 30 anni di attività della Croce Rossa Italiana Comitato di Selvazzano Dentro per i risultati ottenuti in questi anni grazie all’impegno e alla disponibilità di centinaia di volontari».

Il Comitato

Costituito nel febbraio 2003 per decisione dei volontari e delle Amministrazioni comunali del territorio, il Comitato opera nell’ambito territoriale dei Comuni di Campodoro, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e Veggiano. Il Comitato svolge attività di tipo sanitario con ambulanza, ed in particolare il servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem 118 H24) in convenzione con l’Azienda Ulss 6 Euganea di Padova, il servizio di trasporto sanitario infermi, il servizio di assistenza sanitaria alle manifestazioni, ma anche attività di tipo socio-assistenziale e formativo, quali la distribuzione dei viveri ai nuclei familiari indigenti, i corsi di primo soccorso rivolti alla popolazione e alle scolaresche, i corsi Blsd per i volontari che svolgono attività di soccorritori, le serate informative sulle manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro, le attività di educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (Mst) il servizio di sportello sociale rivolto alle persone in difficoltà, il corso di italiano per immigrati per favorire l’integrazione nelle rispettive comunità, servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni nelle situazioni di emergenza, ecc. Oltre 350 volontari svolgono quotidianamente la loro opera in modo volontario e gratuito al servizio delle comunità locali del territorio e delle persone più vulnerabili e bisognose d’aiuto.