Per i trent'anni del programma Erasmus, la Torre dell'Orologio di Padova si accende

Nel 2017 l’Europa celebrerà alcuni anniversari importanti, momenti fondanti della Comunità Europea come la firma dei Trattati di Roma (60 anni fa) o i 30 anni dell’Erasmus, il più importante programma di mobilità europea. Proprio in occasione di quest’ultima ricorrenza, e in coincidenza con la Festa dell’Europa, anche il Comune di Padova - Ufficio progetto giovani aderisce a “M’illumino d’Erasmus”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, illuminando, nella scenografica piazza dei Signori, la Torre dell'Orologio.

L'EVENTO. L’iniziativa, promossa dalle agenzie nazionali Indire, Inapp e Ang, chiama tutti i comuni italiani a illuminare un monumento simbolo della propria città con i colori o il logo dell’Erasmus, per accrescere la sensibilità dei cittadini nei confronti delle opportunità di mobilità a disposizione dei giovani in Europa. L’evento avrà visibilità nazionale e sarà rilanciato dalle tre agenzie usando l’hashtag #MilluminodErasmus.

LA RETE. Oltre ai programmi nazionali, è infatti importante che anche le amministrazioni locali si impegnino nella promozione di Erasmus+ come strumento di cittadinanza europea ed opportunità per i giovani per accrescere le proprie competenze in Europa. Il coinvolgimento dei territori è fondamentale per sensibilizzare da vicino i cittadini con azioni locali e mirate, in grado di ottenere visibilità e risonanza nell’intera comunità. L’adesione, infatti, è frutto di una fattiva collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

IL FUTURO. L’evento arriva in coda alle iniziative internazionali per la Settimana europea della gioventù, che con lo slogan “Shape it, move it, be it“, ha incoraggiato i giovani a partecipare alle discussioni sul futuro delle politiche giovanili dell’UE, per acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità internazionali a loro disposizione e dar forma al loro futuro attraverso progetti di mobilità, formazione e volontariato.

MOBILITÁ. L’Ufficio progetto giovani mette a disposizione servizi di consulenza individuale gratuita rivolta a giovani under 35 che vogliano conoscere le opportunità di mobilità internazionale offerte dal programma Erasmus+. È inoltre ente di invio dei volontari italiani all’estero ed ente di accoglienza dei volontari stranieri a Padova per progetti Sve ed è punto informativo dei network Eurodesk e Europe Direct, dedicati all’informazione, alla promozione e all’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.