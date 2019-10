A Stoppare di Pozzonovo nel weekend la 20esima "Festa della patata "mericana"

Torna a Stroppare di Pozzonovo la “Festa della patata merica”, giunta alla 20esima edizione, per celebrare un prodotto che in Italia prese piede solo verso il 1850, quando il conte Antonio Donà Delle Rose ne iniziò una coltivazione intensiva nei terreni a ridosso dell’Adige.

Il programma della manifestazione

La coltura si estese poi in terra padovana, specialmente nella zona di Anguillara e Pozzonovo, anche per la particolare versatività dell’ortaggio. I festeggiamenti si apriranno venerdì 11 e sabato 12 dalle 19.30 con lo stand gastronomico e le degustazioni: venerdì serata karaoke dalle 21. Domenica alle 9 in piazza iniziano l’esposizione e la vendita della patata americana: previste passeggiate in carrozza verso il Parco Valcorba. Alle 11.30 via allo stand con menù a base di patata americana. Alle 15 si terrà l’inaugurazione ufficiale della Festa, in cui il sindaco Arianna Lazzarini celebrerà i 20 anni dell’evento con tutti coloro che nel tempo l’hanno fatta crescere, dal comitato dei volontari ai parroci. Si esibirà anche la Banda di Monselice con le majorettes e il corteo dei tamburini della Contrada di San Bortolo. Nel pomeriggio saranno ospiti gli “Eroi siberiani” con le loro moto; al campo sportivo ludoteca mobile. Alle 18 stand gastronomico. Lunedì alle 19 sarà ancora aperto lo stand, e alle 23.30 la manifestazione si chiuderà con i fuochi d’artificio; per tutte le giornate della manifestazione funzionerà una pesca di beneficenza dietro l’asilo, e nello spazio dedicato ai bimbi saranno a disposizione gonfiabili e una grandiosa ludoteca.

Saluto alle suore

Domenica 13 ottobre alle 10, durante la messa a Pozzonovo verranno salutate le Suore oblate di san Francesco di Sales, che lasciano la parrocchia dopo 50 anni. «Vogliamo così ringraziarle – spiega il sindaco Lazzarini - per aver contribuito alla crescita, soprattutto spirituale, dei nostri ragazzi e della comunità».