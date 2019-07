Tutta da vivere. E a cui è vietato mancare: Padova si illumina con "La Notte dei Colori"

Una notte per ballare. Una notte da degustare. Una notte per giocare. Una notte di shopping. Insomma, una notte tutta da vivere. E a cui è vietato mancare: venerdì 12 luglio a partire dalle ore 21 nel centro storico di Padova torna l'attesissimo appuntamento con "La notte dei colori".

"La notte dei colori"

In occasione dei saldi estivi, l'Assessorato al commercio del Comune di Padova, in collaborazione con le associazioni Confcommercio, Confesercenti e Appe organizza una serata di light mapping, musica e intrattenimento che accompagnano l'apertura dei negozi fino a mezzanotte. Luci coreografiche sono proiettate sugli edifici storici del centro di Padova, consentendo al visitatore di immergersi in uno scenario di arte urbana del tutto nuovo ed innovativo.

I monumenti illuminati

Scenografie di luci e colori illuminano alcuni monumenti storici di Padova:

Palazzo Moroni;

Palazzo della Ragione (entrambi i lati);

Torre degli Anziani;

Palazzo della Gran Guardia;

Caffè Pedrocchi (lato leoni);

Porta Altinate;

il Salone (tunnel tra le due piazze)

chiesa San Clemente;

Palazzo del Capitanio e Torre dell'Orologio;

​via Altinate (proiezioni a terra);

via Roma (proiezioni a terra).

Degustazioni Sotto il Salone

Durante tutta la serata di venerdì 12 luglio le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio potranno essere degustate e assaporate nei negozi Sotto il Salone, tra una passeggiata e l’altra tra le storiche mura di Palazzo della Ragione. Il mercato coperto più antico d'Europa partecipa alla Notte dei Colori con oltre 50 banchi, botteghe, bar ed enoteche che per l’occasione rimarranno aperti fino a mezzanotte.

Shopping con "Spacca il prezzo"

Lo shopping, poi, sarà al centro dell'attenzione: i negozi, infatti, rimarranno aperti fino a mezzanotte e proporranno ulteriori sconti con la formula “Spacca il prezzo - saldi su saldi”.

Dj set

E siete pronti a scatenarvi? Special guest saranno i dj di Radio Stereocitta, Radio Pocket e Radio Café, che potrete trovare in diversi postazioni nel centro (piazza dei Signori, dei Frutti e delle Erbe) per farvi ballare sotto le stelle.

Le altre iniziative

Previste, inoltre, spettacolari acrobazie di freestyle football in Piazza della Frutta nonché un'Area Kid di fronte a Palazzo Moroni con giochi di una volta e "truccabimbi".