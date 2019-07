Festival della Piazze, la sesta edizione parte dalla Guizza

Sabato 13 luglio alle ore 21.15 in Piazzale Cuoco alla Guizza prenderà vita la quarta delle sei serate del “Festival delle Piazze”, manifestazione musicale organizzata dall’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con Daigo Music School, Musici Patavini e la direzione artistica del soprano Stefania Miotto.

“GirovagArte”

Eccezionalmente la serata di sabato sarà ospitata all’interno della rassegna “GirovagArte”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Play, in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che ha messo a disposizione un truck con annesso un grande palco.

Palco

Sarà proprio su questo palco speciale che si esibiranno gli artisti del “Fantasy Summer Show”, un’altra produzione Daigo Eventi, un fantastico viaggio nel mondo della musica visto attraverso gli occhi delle nuove generazioni, dove sonorità più classiche del pop e del gospel arrivano fino all’hip hop e all’R&B, con un continuo alternarsi di musica e canzoni interpretate dal vivo da giovani promesse padovane e gli interventi corali del Daigo Choir.

Musica

Ospite speciale della serata la cantautrice Chris Lirussi che è tra le più interessanti novità nell’R&B italiano di questi ultimi anni, una cantante dal timbro caldo e graffiante, eclettica e dalle indiscutibili qualità vocali. Negli ultimi anni e riuscita a conquistarsi un ruolo di primo piano sulla scena nazionale come cantante e vocalist in importanti collaborazioni al fianco di artisti nazionali. Annovera diverse esperienze che l’hanno portata a calcare i più importanti palchi nazionali, tra cui quello in piazza Duomo a Milano al fianco di Gianluca Grignani, Rio, e molti altri. Durante la serata presenterà il suo ultimo lavoro discografico “liberi, liberi” da lei composto e brano già presente on-line su diverse piattaforme musicali.