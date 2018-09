Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori 2018, la rassegna al Pollini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna a Padova il Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori 2018

Il Festival Pianistico è un tributo al genio innovatore di Bartolomeo Cristofori , nato a Padova il 4 maggio 1655, che seppe magistralmente unire arte e tecnologia e “render su gli strumenti il parlar del cuore, ora con delicato tocco d’angelo, ora con violenta irruzzione di passioni”. Cembalaro, organaro e liutaio, fu uno dei più famosi costruttori di clavicembali del suo tempo. È considerato l’inventore del “ fortepiano “, principale precursore del pianoforte . Bartolomeo Cristofori morì a Firenze il 27 gennaio del 1732 nella territorio parrocchiale della chiesa di San Jacopo tra i Fossi dove venne redatto l’atto di morte e poi sepolto a Santa Croce .

L’edizione 2018 della rassegna si rivolge alle radici della musica: il canto popolare. Compositori di tutte le epoche, dal Barocco ai giorni nostri, hanno tratto ispirazione dai moti del canto e della danza. Protagonisti sono alcuni dei più grandi artisti al mondo, provenienti da Italia, Russia, Germania, Croazia e Ucraina che saranno ospiti del Festival: Ivo Pogorelich, Luigi Piovano, Antony Baryshevsky, Alessandra Ammara, Leonora Armellini e Mattia Ometto, Moritz Kallenberg, il Trio di Parma, Zlata Chochieva ed altri ancora. Il Festival è caratterizzato da una forte sinergia con le realtà territoriali, come la collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto per il concerto di inaugurazione e il coinvolgimento dei Conservatori di Padova e Adria per la valorizzazione dei giovani talenti.

Il concerto inaugurale si terrà venerdì 21 settembre alle ore 21 all’Auditorium C. Pollini: Leonora Armellini e Mattia Ometto (Duo pianistico di Padova) e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Luigi Piovano eseguiranno musiche di Poulenc, Britten, Mendelssohn.

Programma completo

21 settembre, ore 21

Auditorium Pollini

Orchestra di Padova e del Veneto

Luigi Piovano, Direttore

Leonora Armellini e Mattia Ometto, Pianoforte

Musiche di Poulenc, Britten, Mendelssohn

Introduzione a cura di Luca Ciammarughi, ore 20, Foyer dell’Auditorium

22 settembre, ore 21

Auditorium Pollini

Antonii Baryshevskyi

Musiche di Stravinskij, Lyatoshinsky, Moussorgsky

Introduzione a cura di Luca Ciammarughi, ore 20, Foyer dell’Auditorium

23 settembre, ore 21

Auditorium Pollini

TRIO di Parma

Alberto Miodini, pianoforte

Ivan Rabaglia, violino

Enrico Bronzi, violoncello

Moritz Kallenberg, tenore

Musiche di Haydn, Beethoven, Schumann

Introduzione a cura di Luca Ciammarughi, ore 20, Foyer dell’Auditorium

24 settembre ore 21

Auditorium Pollini

Moritz Kallenberg, tenore

Alberto Miodini, pianoforte

Musiche di: Schubert, De falla, Mompou, Bartòk

Introduzione a cura di Luca Ciammarughi, ore 20, Foyer dell’Auditorium

25 settembre ore 18.30

Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti

Concerto “Talenti Emergenti”-Conservatorio di Adria

25 settembre ore 19.30

Liberia Lymerick

Conferenza

Di Flamenco e Fandango – Tra Classica e Folk, Storie di Canti spagnoli

Presentazione a cura di Alessandro Liccardo e Alessandro Tommasi

26 settembre ore 21

Auditorium Pollini

Zlata Chochieva, pianoforte

Musiche di: Bach, Chopin, Scriabin, Liszt, Rachmaninov

27 settembre ore 21

Auditorium Pollini

Alessandra Ammara, pianoforte

Musiche di: Scarlatti, Albeniz, Ravel, Debussy

28 settembre ore 18.30

Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti

Concerto “Talenti Emergenti” - Conservatorio di Padova

30 settembre ore 21

Auditorium Pollini

Concerto di chiusura

Ivo Pogorelich, pianoforte

Musiche di: Mozart, Beethoven, Sibelius, Rachmaninov

Info

Tel. +39 392 6387708 - +39 339 2938824

info@cristoforipianofestival. it

www.cristoforipianofestival.it

Prenotazioni

Per prenotazioni scrivere a: prenotazione@ cristoforipianofestival.it