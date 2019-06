Cresce sempre di più l’attesa per Festival Show 2019, prima tappa in Prato della Valle

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana che quest’anno raggiunge il magnifico traguardo dei vent’anni e che animerà 8 tra le più belle piazze e località balneari del Nord Italia, partendo il prossimo 30 giugno da Prato della Valle a Padova.

Anche in tv

Anche per il 2019 è rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del DTT del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, seguirà l’evento come media partner e confezionerà quattro speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019, in onda a partire dal mese di agosto. La regia televisiva sarà affidata ancora una volta a Claudio Asquini, mentre la direzione della fotografia è a cura di Renato Neri (light designer di eventi come Festivalbar) che rinnova il palco in ogni edizione. Stefano Favero si occupa del coordinamento artistico. «È un orgoglio per noi proseguire la partnership con un gruppo così importante come quello di Discovery Italia - afferma in merito Mariano Sannito, il direttore commerciale e artistico di Festival Show - insieme condividiamo gli stessi valori aziendali cercando di offrire allo spettatore un divertimento intelligente unito alla freschezza del racconto, coerenza stilistica e qualità dei contenuti».

La nuova stagione

La kermesse è già pronta per una nuova stagione di musica e divertimento, con la conduzione di Anna Safroncik, volto noto della fiction italiana e attrice stimata anche a livello internazionale, che quest’anno vestirà per la prima volta i panni di conduttrice di un evento live delle dimensioni di Festival Show, davanti a migliaia di persone! Ad affiancarla Paolo Baruzzo, da sempre al timone del festival organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che ogni anno incasella numeri da record.

Le tappe del Festival Show 2019

Queste le otto città che si sono aggiudicate una tappa di Festival Show 2019: il 30 giugno in Prato della Valle a Padova, il 6 luglio all’Isola dell’Unione di Chioggia (Venezia), il 25 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre gran finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste, la più grande piazza europea sul mare.

Uno spettacolo completo

Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella si è ormai affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si trasformerà in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età! In ogni tappa gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, trasmessi in radio tutto l’anno, saranno accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Sarà presente anche la sezione Young dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da ben sette elementi, a cui si aggiungono tre fiati e tre coristi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale provenienti da tutta Italia.

Raccolta fondi per la Città della Speranza

Festival Show, infatti, è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival Show ha donato in questi anni 630mila euro.

Una storia che cresce anno dopo anno

In questi 20 anni Festival Show si è distinto per la qualità, sia del team che ci lavora che del cast. Una storia entusiasmante fatta di volti celebri, di sorrisi, di applausi ma anche di impegno e fatica per poi, alla fine, affacciarsi ogni sera su piazze gremite. Dagli inizi nel 2000, da un’idea di Roberto Zanella, editore del più potente network radiofonico del nord Italia, Festival Show è arrivato a conquistare prima l’Arena di Verona, dove si è svolta per quattro anni la finale, e dall’anno scorso la storica Piazza Unità d’Italia a Trieste, la piazza più grande d’Europa affacciata sul mare.

Info web

www.festivalshow.it - www.youtube.com/festivalshowtour