Fiera delle Parole 2017, tutti gli eventi in programma tra i Colli, le Terme e Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

*** 📚 A BREVE SARANNO DISPONIBILI TUTTI GLI EVENTI DELLA FIERA DELLE PAROLE 2017 📚

É una magia che si ripete ogni anno: la Fiera delle Parole torna nel Padovano e mai come quest’anno il festival diventa progetto corale, che tiene insieme Comuni diversi, esplora nuovi linguaggi, arriva alle Terme e nel cuore di Padova così come nelle librerie di periferia e nel territorio della cintura urbana.

Ci saranno i grandi nomi del panorama culturale nazionale, le voci emergenti e autori internazionali di grande interesse.

TANTE LOCATION, UN UNICO IDEALE

Due diverse aree - Montegrotto, le Terme e i Colli dal 15 settembre all'1 ottobre e Padova dal 3 all'8 ottobre -, oltre duecento incontri: il programma di quest’anno è davvero significativo e propone un percorso ideale di continuità.

Non solo: il programma per la prima volta prevede “incursioni” in alcuni Comuni della cintura urbana, con appuntamenti in programma ad Albignasego, Vigonza, Noventa Padovana, Due Carrare, mentre la proposta alle Terme sarà affiancata da tre tour letterari che porteranno i turisti e residenti in tre luoghi dei colli Euganei – la casa del Poeta ad Arquà Petrarca, Villa Vescovi a Torreglia e il Parco di Valsanzibio a Galzignano Terme – con una formula che intreccia cultura e proposte di scoperta del territorio.

I NOMI DELL’EDIZIONE 2017 – ALCUNE ANTICIPAZIONI

Fra i tantissimi nomi figurano alcuni grandi della letteratura italiana come Domenico Starnone, Silvia Avallone, Lidia Ravera, Michela Murgia, Andrea Vitali, oltre a giornalisti-autori come Serena Dandini, Antonio Caprarica, Marco Travaglio, Caterina Soffici, Aldo Cazzullo, Corrado Formigli, Diego Cugia, Paolo Possamai e tanti altri.

Tornano anche alcuni degli amici del festival, che continuano ad accompagnare il percorso della Fiera delle Parole: Roberto Vecchioni, Vito Mancuso, Mario Brunello, Sergio Staino, Gherardo Colombo, Valerio Massimo Manfredi, Massimo Cirri, Mario Tozzi, Dario Vergassola, Massimo Recalcati, Marcello Fois, Paolo Crepet, Dacia Maraini.

Ma la lista dei protagonisti è davvero lunga e soddisferà ogni tipologia di pubblico.

*** 📚 A BREVE SARANNO DISPONIBILI ANCHE GLI EVENTI DI PADOVA 📚

📚 1. GLI INCONTRI TRA I COLLI E LE TERME

🌿 3. TOUR LETTERARI

INFORMAZIONI

Sito ufficiale

Programma ufficiale