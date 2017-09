Fiera delle Parole 2017, tutti gli eventi sui Colli e alle Terme, tra incontri e tour letterari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ritorna nel Padovano la Fiera delle Parole, il festival letterario che mai come quest’anno diventa un progetto corale, riprendendo l’esperienza interrotta a Padova dopo lo stop dell’anno scorso facendo tesoro dell’esperienza alle Terme.

IL PROGRAMMA TRA I COLLI E LE TERME

Alle Terme il festival animerà le piazze e i principali spazi culturali, coinvolgendo anche quest’anno hotel e strutture del territorio, che apriranno le loro porte per ospitare numerosi incontri.

Ad aprire la Fiera delle Parole è Vittorino Andreoli, che venerdì 15 settembre alle 21 presenterà il suo I principi della nuova psichiatria (Rizzoli), sintesi di un percorso di 58 anni di studi e di riflessioni, a partire dalla sfida di affermare che è sempre possibile prenderci cura della nostra mente.

Sabato 16 sarà la volta di Marco Malvaldi con Le Due Teste del Tiranno (ore 17) e Sveva Casati Modignani con il suo nuovo Un battito d’ali (ore 18.30). In serata, alle ore 21, Andrea Vitali, accompagnato dal duo I Tremo, propone un reading del suo Bello, elegante e con la fede al dito, mentre la giornalista e scrittrice Caterina Soffici presenta Nessuno può fermarmi, che ripercorre la storia poco nota degli italiani che si trovavano nel Regno Unito quando l’Italia dichiarò guerra alla Gran Bretagna.

Domenica 17 alle 16.30 si apre con Silvia Avallone e il suo Da dove la vita è perfetta (ore 16.30), alle 19 Gilda Piersanti, autrice e traduttrice i cui polizieschi hanno riscosso un grande successo Oltralpe, presenta Roma Enigma, una nuova indagine dell’ispettore Mariella De Luca, da cui sarà tratta una nuova serie tv su Laeffe.

Fra gli appuntamenti da segnalare, anche l’incontro con Antonio Caprarica e il suo nuovo libro che ripercorre gli ultimi mesi di lady Diana mercoledì 20, l’evento di Andrea Scanzi dedicato a Gaber in programma giovedì 21 (ore 21) e l’incontro-spettacolo di Marco Travaglio Post-verità e post giornalismo (venerdì 22).

Il poliziesco è di nuovo protagonista con Enrico Pandiani venerdì 23 (ore 18.30), a seguire (ore 19) si parlerà di mafie con Paolo Coltro e Nunzio Perrella e il loro Oltre Gomorra, i rifiuti d’Italia, mentre la serata si chiude con il filosofo-scrittore Umberto Galimberti.

Fra gli appuntamenti di domenica 24, l’incontro con Lidia Ravera (ore 17) e, in serata (ore 21) il reading di Paolo Hendel e Marco Vicari, che interpretano i testi di Italo Calvino accompagnati dalle musiche di Alessandro Bruno.

Martedì 26 alle ore 21 il conduttore radiofonico Massimo Cirri e Mirko Artuso si cimentano con il reading-spettacolo La volta che ho pensato di diventare matto, mercoledì 27 Syusy Blady racconta il socialismo a suon di valzer con I violini di Santa Vittoria, giovedì 28 il premio Bancarella 2017 Matteo Strukul è con Marcello Simoni, venerdì 29 in scena un originale maratona letteraria che coinvolge la biblioteca civica di Abano Terme e alcuni bar del territorio, mentre in serata Serena Dandini è a Montegrotto Terme.

Ricco anche il programma del weekend che chiude la proposta della Fiera delle Parole alle Terme: fra gli appuntamenti, quello che vede protagonista Michela Marzano con L’amore che mi resta, che indaga i sentimenti così come L’amore resta, romanzo d’esordio del padovano Leandro Barsotti, protagonista di un reading alle 21, in contemporanea al dialogo fra Edoardo Boncinelli e Umberto Curi, a partire da Io e Lei, opera con cui il grande scienziato offre la sua profonda meditazione su un tema spesso tabù come quello della morte.

Domenica 1 ottobre l’attrice Chiara Francini presenta invece il suo romanzo d’esordio Non parlare con la bocca piena.

TOUR LETTERARI

Tre i tour letterari in programma, promossi in collaborazione con l’agenzia Lovivo Tour Experience.

Sabato 16 settembre una proposta di scoperta del borgo di Arquà Petrarca raccontato attraverso gli occhi del celebre poeta e di alcuni scrittori del passato (Alfieri, Byron, Shelley, Foscolo), domenica 24 un “dialogo” con Alvise Cornaro e Dino Buzzati a Villa dei Vescovi, domenica 30 un suggestivo viaggio nel giardino di Valsanzibio accompagnati da Giulio Osto, autore de Il labirinto della vita.

Prenotazione obbligatoria a info@lovivo.it - 0492969340

Costo di partecipazione: 15 euro per ogni tour

