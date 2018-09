Fiera delle Parole, fine settimana di grandi autori con Sofri, Corona, Barbacetto e Maugeri

Adriano Sofri, Gianni Barbacetto, Mauro Corona, Paola Maugeri, Eliana Liotta e tanti altri: il secondo weekend della Fiera delle Parole alle Terme euganee è denso di appuntamenti. Si parte venerdì 21 settembre alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme con Mauro Corona e il suo Quasi niente(Chiarelettere), scritto con Luigi Maieron. Un libro che ha il sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare. Storie che intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la mancanza.

Maugeri e Barsotti

Sabato 22 alle 21 all’hotel Millepini di Montegrotto c’è Paola Maugeri per parlare di Rock and Resilienza (Mondadori), una fotografia di tanti protagonisti del rock, ritratti come persone normali che hanno cercato nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. Alle 18.30, sempre al Millepini, appuntamento con Leandro Barsotti e L’amore resta (L'Orto della Cultura).

Sofri e Barbacetto

La giornata di domenica 23 settembre promette appuntamenti destinati a soddisfare un pubblico vasto ed eterogeneo. Alle 21 al Palaberta di Montegrotto arriva Adriano Sofri con Una variazione di Kafka (Sellerio), romanzo costruito a partire da un banale errore di traduzione nelle Metamorfosi, che trasforma un lampione in un tram. Nel pomeriggio, alle 16 all’hotel Millepini di Montegrotto il giornalista Rai e volto di Unomattina Franco di Mare porta il suo Barnaba il mago (Rizzoli), romanzo in cui – sullo sfondo della Costiera amalfitana – vizi e virtù dei protagonisti si confondono con i nostri. A seguire, alle 17.30 sempre al Millepini, Gianni Barbacetto presenta Angeli terribili (Garzanti): tra le pieghe di testi storici, relazioni di polizia, memoriali politici e privati, viene alla luce una vicenda mai raccontata prima che parte dall'epitaffio sulla lapide di un uomo morto sul finire della seconda guerra mondiale. Alle 17 all’hotel Il tempio del benessere di Abano, spazio all’eterna giovinezza con L’età non è uguale per tutti (La nave di Teseo), il best seller di Eliana Liotta che rivela come invertire il processo di invecchiamento e educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, in base alle ricerche scientifiche più attendibili.

Tutti gli appuntamenti

Gli altri appuntamenti del fine settimana Sabato 22 alle 16.30 all’hotel Eliseo di Montegrotto Roberta Sorgato con Anima e dintorni, alle 17 all’hotel Continental di Montegrotto Ferdinando De Laurentiis presenta in anteprima nazionale il film Sensazioni, alle 16.30 nell’area archeologica di viale Stazione a Montegrotto, visita guidata degli scavi con Chiara Destro e Tiziana Privitera dell’Associazione Lapis. Domenica 23 settembre alle 15 al Castello di San Pelagio Il volo di Gabriele D’Annunzio, lettura animata e laboratorio di fumetto, alle 18 a Montegrotto nell’area archeologica di viale Stazione Mariangela Galatea Vaglio presenta con Marianna Bressan Teodora, la figlia del circo.

La Fiera

La Fiera delle Parole, promossa dai Comuni di Montegrotto e Abano Terme e organizzata da Cuore di Carta, porta dal 14 al 30 settembre un nutrito programma di appuntamenti nell’area euganea: tra i numerosi ospiti Stefano Benni, Adriano Sofri, Mauro Corona, Mario Tozzi, Tiziana Ferrario, Maria Rita Parsi, Pierluigi Battista, Carla Vistarini e Mita Medici, Valerio Massimo Manfredi. Dal 2 al 7 ottobre La Fiera delle Parole torna a Padova, con la sua tredicesima edizione. Il programma completo è disponibile sul sito lafieradelleparole.it e sui profili social del festival, dove sono costantemente segnalate eventuali variazioni.