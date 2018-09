La “Fiera delle Parole” si tinge di rosa: Tiziana Ferrario parla dell'orgoglio delle donne

È Tiziana Ferrario la protagonista de La fiera delle Parole nella giornata di mercoledì 19 settembre. L’appuntamento è alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme, dove la giornalista del TG1 e corrispondente Rai da New York presenterà il suo Orgoglio e pregiudizi (Chiarelettere), un reportage dedicato alle donne che sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti: dalle campionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle attrici di Hollywood a tante donne comuni che si stanno preparando per entrare in politica alla ricerca di una rivincita.

Valerio Massimo Manfredi

In caso di maltempo, l’incontro si terrà all’Hotel Petrarca. Tutti gli aggiornamenti sul sito lafieradelleparole.it e sui profili social del festival. Giovedì 20 settembre tocca invece a Valerio Massimo Manfredi, con un incontro dedicato ai Templari del primo e del secondo millennio. Il via alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme o – in caso di maltempo – al Palaberta.

Tiziana Ferrario, “Orgoglio e Pregiudizi”

Questo libro comincia una mattina a Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump, e attraversa in presa diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Leggerete storie di donne famose come quella di Megyn Kelly, star tv di Fox News e Nbc, che ha osato sfidare Trump in diretta tv, e storie di donne sconosciute, ma altrettanto potenti, come la libraia italiana che promuove la diffusione dei libri di scienza alle ragazze (perché scienza e matematica non sono appannaggio dei maschi, anzi). Sempre con l’attenzione puntata sul nostro paese, dove tanta strada è stata fatta ma tanta ne resta ancora da percorrere per una società più equa. Questo libro ci aiuta a vedere dove siamo arrivati. Le storie che incontrerete saranno un ottimo spunto di riflessione per riaprire un dialogo e affrontare il cammino che rimane, uomini e donne insieme.

La Fiera delle Parole

La Fiera delle Parole, promossa dai Comuni di Montegrotto e Abano Terme e organizzata da Cuore di Carta, porta dal 14 al 30 settembre un nutrito programma di appuntamenti nell’area euganea: tra i numerosi ospiti Stefano Benni, Adriano Sofri, Mauro Corona, Mario Tozzi, Tiziana Ferrario, Maria Rita Parsi, Pierluigi Battista, Carla Vistarini e Mita Medici, Valerio Massimo Manfredi. Dal 2 al 7 ottobre La Fiera delle Parole torna a Padova, con la sua tredicesima edizione. Il programma completo è disponibile sul sito lafieradelleparole.it e sui profili social del festival, dove sono costantemente segnalate eventuali variazioni.