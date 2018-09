Appuntamento con la storia: i Templari raccontati da Valerio Massimo Manfredi alla “Fiera delle Parole”

Tra fascino e leggenda. Alla Fiera delle Parole ritornano la voce e le storie di Valerio Massimo Manfredi: giovedì 20 settembre lo scrittore, storico e divulgatore televisivo incontra il suo affezionato pubblico alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme con Templari del primo e del secondo millennio. Manfredi, autore di numerosi romanzi a sfondo storico (tutti editi da Mondadori) promette un affascinante racconto dedicato ai cavalieri che difendevano i pellegrini in viaggio per Gerusalemme e a un loro emulo, missionario del XX secolo. In caso di maltempo l'appuntamento si terrà al Palaberta.

Venerdì tocca a Mauro Corona

Venerdì 21 settembre - sempre alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme - tocca invece a Mauro Corona, con il suo Quasi Niente (Chiarelettere), scritto con Luigi Maieron. Alla stessa ora nella sala consiliare di Due Carrare presentazione del libro La crocerossina del Grappa (Santi Quaranta) di Giancarlo Cunial.

Valerio Massimo Manfredi

I Templari sono una leggenda, cavalieri formidabili che difendevano i pellegrini in viaggio verso Gerusalemme. Li raccolse Hugue de Payns nel 1118-19 e dal re Baldovino di Gerusalemme ebbero un alloggio in un edificio sulla spianata del Tempio da cui il loro nome. I Templari sono anche una contraddizione, sono un ordine religioso ma sono anche combattenti. La discrasia fu composta dal concilio di Troyes (1128) e San Bernardo dettò la loro regola. Nel 1307 Clemente VII sciolse l'ordine sotto la pressione di Filippo il Bello di Francia, che fece ardere vivo l'ultimo Gran maestro, Jacques De Molay. Nei secoli in tanti si dichiararono Templari per il fascino di quella divisa e di quell'Ordine. Pochi sanno che nel ventesimo secolo un religioso e missionario con l'appoggio segreto del Nunzio apostolico impugnò le armi e compì imprese incredibili liberando oltre 1500 ostaggi. Come un templare.

La Fiera delle Parole

La Fiera delle Parole, promossa dai Comuni di Montegrotto e Abano Terme e organizzata da Cuore di Carta, porta dal 14 al 30 settembre un nutrito programma di appuntamenti nell’area euganea: tra i numerosi ospiti Stefano Benni, Adriano Sofri, Mauro Corona, Mario Tozzi, Tiziana Ferrario, Maria Rita Parsi, Pierluigi Battista, Carla Vistarini e Mita Medici, Valerio Massimo Manfredi. Dal 2 al 7 ottobre La Fiera delle Parole torna a Padova, con la sua tredicesima edizione. Il programma completo è disponibile sul sito lafieradelleparole.it e sui profili social del festival, dove sono costantemente segnalate eventuali variazioni.