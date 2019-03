Aaa cercasi comparse: tre giorni di casting nel Padovano, oltre 150 posti disponibili

Avete sempre sognato di apparire anche solo per un secondo sul grande schermo cinematografico? Allora questa è la notizia che fa per voi: Jolefilm, casa di produzione padovana, organizza tre giorni di casting per reclutare oltre 150 comparse.

Le figure richieste

Motivo: le riprese (che verranno effettuate già nelle prossime settimane) di “Effetto domino”, il nuovo film di Alessandro Rossetto. La Jolefilm cerca 16 donne da 65 a 85 anni, 16 uomini da 65 a 85 anni, 38 donne tra i 20 e i 65 anni e 61 uomini tra i 20 e i 65 anni. In particolare, la casa produttrice è a caccia di: una bella ragazza di 30 anni, una ragazza orientale di 25 anni, un uomo di 60 anni robusto che sappia nuotare, due donne di 60 anni robuste che sappiano nuotare, cinque ragazzi africani e sudamericani di 25 anni, un uomo di 50 anni che possa guidare il muletto, tre uomini africani - sudamericani tra i 40 e i 60 anni, un uomo arabo di 60 anni, una donna araba di 60 anni, due uomini orientali di 60 anni, due donne orientali di 60 anni e una bambina bruna con occhi chiari di 6 anni.

I casting

Per partecipare ai casting bisogna semplicemente presentarsi con una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, in una delle seguenti giornate :

- Giovedì 7 Marzo c/o Biblioteca Civica in via Matteotti, 71 Abano Terme dalle ore 16 alle ore 20;

- Venerdì 8 Marzo c/o il Centro Sociale Auser, Via Diocleziana, 4, Montegrotto Terme dalle ore 16 alle ore 20;

- Sabato 9 Marzo c/o Jolefilm Via Quarto, 16, Padova dalle ore 9 alle ore 18.