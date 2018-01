“Quando la scrittura prende vita”, rassegna cinematografica a Villa Pisani di Monselice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Associazione Euganea Movie Movement con il patrocinio dell' Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, ed in collaborazione con Veneto Film Network organizza, tutti i giovedi dal 25 gennaio al 15 febbraio, alle ore 21, presso Villa Pisani, una rassegna cinematografica con film legati al mondo della letteratura perchè tratti da libri o ispirati a libri ( Non lasciarmi; Carnage; Quel fantastico peggior anno della mia vita; Ruby Sparks).

Ingresso gratuito con tessera Euganea Movie Movement.

La scrittura è parte integrante del cinema: un film prende vita a partire da una sceneggiatura che definisce un immaginario di riferimento.

Ma che succede quando si prende spunto da un romanzo o da una pièce teatrale? È davvero sempre meglio il libro? Quattro appuntamenti con film legati al mondo della letteratura, perché tratti da libri o ispirati a libri.

25 GENNAIO

Non lasciarmi

di Mark Romanek

Con Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley

Anno 2010 Durata 103 minuti

Nell’Inghilterra del futuro, Kathy, Ruth e Tommy crescono dentro a un collegio, isolati dal resto del momento. Compiuti i sedici anni, i tre sono trasferiti nei Cottager per compiere il loro destino: sono infatti dei cloni creati per donare organi. Nonostante ne siano sempre consapevoli, sperano di modificare il proprio destino...

Tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura 2017.

1 FEBBRAIO

Carnage

di Roman Polanski

Con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Walz, John C. Reilly

Anno 2011 Durata 80 minuti

Due coppie di genitori si incontrano per discutere in seguito a una lite al parco avvenuta tra i rispettivi figli. Lo scopo è quello di trovare un modo per risolvere il conflitto, ma a poco a poco gli animi si infervorano…

Tratto dalla pièce teatrale “Il Dio del massacro” di Yasmine Reza

8 FEBBRAIO

Quel fantastico peggior anno della mia vita

di Alfonso Gomez-Rejon

Con Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler, Nick Offerman

Anno 2015 Durata 105 minuti

Greg è un ragazzo che ha trovato un modo per sopravvivere negli anni del liceo, evitando di schierarsi e di legarsi a troppe persone. Quando la madre lo obbliga a passare del tempo con Rachel, dovrà mettersi in discussione e cambiare.

Tratto dal romanzo omonimo di J. Andrews

15 FEBBRAIO

Ruby Sparks

di Jonathan Dayton, Valerie Faris

Con Paul Dano, Zoe Kazan, Annette Bening, Antonio Banderas

Anno 2012 Durata 104 minuti

Calvin è un giovane scrittore in piena crisi da pagina bianca. Dopo vari ripensamenti, riesce a sbloccarsi scrivendo le avventure di una ragazza, Ruby Sparks. Il problema è che Ruby in carne e ossa si presenta alla porta di casa sua ed è esattamente come l’ha creata…

PER INFORMAZIONI:

Villa Pisani

Riviera Belzoni, 22

35043 Monselice

Tel. 339 6197912

www.villapisanimonselice.it

info@villapisanimonselice.it

Gallery