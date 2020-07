Un "mare" di amici a Villa Contarini: il weekend è marchiato "Fish Nic"

Villa Contarini apre eccezionalmente il parco di villa più grande del Veneto (a Piazzola sul Brenta, Padova) il 4 e il 5 Luglio dalle 17 a mezzanotte per accogliere il pubblico in un’esperienza esclusiva ed inedita con prelibatezze di mare reinterpretate in chiave street food dai ristoratori del territorio, vintage & handmade market immerso nella natura, salotti lounge all’aria aperta, dove poter consumare aperitivi con cocktail botanici, partecipare ad attività gratuite tra welleness, degustazioni e laboratori di stile, cullati da raffinate selezioni musicali: tutto questo è "Fish Nic".

Staff creativi riuniti

I 50 ettari del parco della “Versailles Italiana” si ritroveranno ad ospitare un inedito collettivo di staff creativi del territorio, dove il tema del “mare” viene adottato come fil rouge dell’iniziativa, con pietanze di pesce, suoni e suggestioni. Realtà storiche che si riuniscono per l’occasione, accumunate dalla passione per la ricerca musicale e di stile, dal Parco della Musica a Cipria, dal Funkytown a Chic Nic, fondendo e coinvolgendo le rispettive community di pubblico e dando il meglio della loro selezione artistica e musicale. Saranno messe a disposizione oltre 2.000 sedute, tra salotti lounge e allestimenti vintage all’aria aperta, per poter permettere alle persone di poter fare aperitivo e trascorrere la propria serata in compagnia, comodamente seduti e distanziati. A disposizione inoltre i prati sconfinati del parco dove il pubblico potrà sistemarsi con una propria coperta e godersi i tramonti estivi, cullati dalle raffinate selezioni musicali diffuse come sottofondo.

Fish Nic

Fish Nic propone così un weekend da vivere in una magica atmosfera, ricca di vibrazioni soul e groove, dove “pescare” prelibatezze di mare (ma non solo), dalle fritturine in olio nuovo alle crudità di pesce, dai primi di mare da passeggio al pesce alla griglia, dal sushi alle pietanze della tradizione preparate da una selezione dei ristoratori del territorio (dall’antica Trattoria da Ballotta ai sapori autentici del Tinto, dai bigoli di Sugo alla pizza in pala di Osterie Meccaniche), assieme a molte altre squisitezze in chiave street food (senza dimenticare i vegetariani e tutti coloro che non amano il pesce: per loro saranno previste altre proposte inserite nei menu dei vari food point). Il tutto servito con una selezione di bollicine e vini vulcanici presso le aree di degustazione vino. L’offerta food & beverage non si conclude qui, oltre ai vini e allo street food gourmet, Fish Nic propone anche cocktail botanici di grande qualità, ricchi di aromi e sapori, preparati e miscelati da professionisti del mondo della mixology: Enjoy! Artigiani del Bere.

Ingressi

Gli ingressi a Chic Nic verranno contigentati e regolati dando la priorità alle persone munite di prevendita (acquistabile online), dal costo di 5€ + dp. Per chi non fosse munito di prevendita verranno inoltre aperte delle casse in loco che emetteranno un numero limitato di biglietti (costo del biglietto 6€, valido per un giorno). Entrata gratuita prevista per i disabili e i bambini fino ai 12 anni. È ammesso anche l’ingresso per i cani, muniti di guinzaglio (i padroni dovranno attenersi al consueto regolamento previsto per gli spazi e i parchi pubblici).

Norme di sicurezza

In rispetto ai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il pubblico di Fish Nic riceverà online e in loco una serie di norme, precauzioni e linee guida di comportamento individuale per evitare assembramenti e regolare i flussi delle persone (per maggiori informazioni visitare il sito www.chicnic.org)