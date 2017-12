Flux Mutazione Continua, incontri con l’artista Giuliano Ravazzini all'Orto Botanico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Orto Botanico di Padova ospita gli incontri con l’artista Giuliano Ravazzini, che dopo gli eventi al Bioma di Eden Project riprende i dialoghi e le azioni nella natura in luoghi esemplari e significanti. L'artista presenta il progetto Flux Mutazione Continua in una serie di incontri dal 31 dicembre al 31 marzo.

Ora non solo semine, ma distribuzione in loco di immagini emblematiche visibili sugli smartphone, che l’artista invierà ai presenti in tempo reale. Loghi e grafiche che raccontano il rapporto dell’uomo con la natura e sintetizzano i cambiamenti radicali che ci attendono.

L’artista, da sempre interessato alla natura e ai suoi cambiamenti, porta a conoscenza dei visitatori il progetto Flux, un’opera grafica in forma di logo che mostra l’allegoria dell’albero che ruota: con le sue parti profonde che si trasformano in germogli e la chioma che torna al terreno invertendo la sua funzione.

Le radici, che prima penetravano il terreno, prendono il posto delle fronde, irrorandosi di luce e calore, mentre i rami, precedentemente protesi verso l’alto vanno a nutrirsi di acqua e minerali. Attingere dunque acqua, sali, luce da tutte le parti della pianta indistintamente.

Un simbolo essenziale e sintetico che indica un futuro difficile e impegnativo, in cui la resilienza di ciascuno sarà messa a dura prova. Una metafora degli opposti o teoria dei contrari (Polemos, Eraclito) secondo la quale le parti grezze e scure velano la luce, mentre quelle aeree custodiscono sostanze rivolte all’abisso ctonio.

La simbologia cinese riassume tale concetto nell’antica rappresentazione del tau.

L’artista pertanto spinge a indagare soluzioni con logiche opposte, anche traumatiche, ma rivelatrici di un possibile rinnovamento fisico-spirituale.

La scienza non basta, qualcosa richiede il superamento di essa per il benessere. Mentre siamo abituati a cambiamenti fisici, si fa ancora fatica a credere che riequilibrando il piano eterico si possa incidere anche su quello fisico. Se è vero che ignorando le proprie radici non si vola, disconoscere quelle psico-spirituali ci si impedisce di modellare la propria materia.

Ci muoviamo con una certa sicurezza nella sostanza fisica, perlomeno in ciò che di essa conosciamo; le cose si complicano quando si valica il confine verso quanto non è così facilmente misurabile, soprattutto con riferimento a ciò che le culture hanno cercato di identificare come spirito.

Quest'opera d’arte ipotizza la necessità di rinascita secondo un percorso ben preciso: l’immagine in formato Instagram verrà visualizzata da una pluralità di fruitori, ciascuno dei quali porterà nell'atto di fruizione le proprie caratteristiche psicologiche e fisiologiche, la propria formazione ambientale e culturale.

L'opera-simbolo sarà taggata, condivisa, bannata, posseduta, copiata e commentata nel mare della rete che la custodirà per l’eternità.

INFORMAZIONI

Orto Botanico

http://www.ortobotanicopd.it

info@ortobotanicopd.it

Giuliano Ravazzini

http://giulianoravazzini.blogspot.it/