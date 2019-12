Le "statue di luce" animano la zona termale: la nuova installazione di Emmanuele Panzarini

Sta letteralmente catalizzando l'attenzione di turisti e residenti. Stupendoli: si chiama "Flying Away" la nuova installazione del visual artist Emmanuele Panzarini.

Flying Away

Un'installazione temporanea (rimarrà esposta per quattro settimane) realizzata davanti all'Hotel Venezia ad Abano Terme col supporto di Adriatica Impianti e nel quale sono impiegati 80 metri quadri di lastre di polipropilene e un'adeguata illuminazione a led. A spiegare l'opera è lo stesso artista: "Flying Away rappresenta una metafora: elementi zoomorfi planano in un campo per portare nuova luce, creando relazioni e confronto sul territorio. L’installazione diventa quindi l’occasione per ricordarci l’importanza di una comunità, dove condivisione e collaborazione sono elementi centrali. Un gioco di forme e colori, nel quale solo nelle ore serali gli elementi prendono vita, stagliandosi nella penombra. Una rappresentazione tangibile di come un gruppo di persone legate a un progetto, mantengono la propria personalità (i colori di sera) in un contesto unitario (il bianco di giorno)".

