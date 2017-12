Foglie d'Erba. I profumi autunnali e la luce dell'inverno, visite guidate al parco Bolasco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nell’ambito del programma di Promozione delle Attività di Cammino per la Salute del Cittadino e della Città, nasce nel 2016 il progetto Foglie d'Erba, promosso dal comune di Castelfranco Veneto e dall’ULSS 2, con il coinvolgimento del Centro Anziani Domenico Sartor, l’Università di Padova e alcune scuole superiori del territorio come l’Istituto Agrario, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico.

All’interno del parco Bolasco e con la cortese disponibilità dell’Università di Padova, si sono succedute durante alcune mattinate estive del 2016 e del 2017 una serie di affascianti passeggiate tra alberi secolari, laghetti ricoperti di ninfee e prati verdi.

Quest’anno per la prima volta il progetto Foglie d'Erba si affaccerà al periodo autunnale e invernale e verranno promosse altre camminate all’interno del parco, scoprendo così la magia delle stagioni più fredde durante le quali le foglie cambiano colore, i rami si spogliano, gli odori e i colori mutano e le piante, come gli animali, riposano sotto la neve.

Il calendario prevede camminate mensili fino ad aprile, mentre dal mese di maggio ritornerà il programma settimanale con gli anziani pronti ogni lunedì mattina ad entrare all’interno del polmone verde della città.

Camminare, conversare, ascoltare, stare insieme; queste semplici azioni hanno permesso al gruppo di cammino con anziani, studenti, volontari, operatori, utenti del centro di salute mentale, di condividere le esperienze della vita con la stessa naturalezza con la quale ci disponiamo “ad osservare un semplice filo d’erba estivo” (W. Whitman).

“Foglie d’Erba - afferma Marica Galante, assessore all’Ambiente e alle Attività Produttive del comune di Castelfranco Veneto - è un progetto che unisce le emozioni e i ricordi e che tiene insieme, fianco a fianco, gli anziani ed i giovani. L’esperienza di una vita viene rivissuta in mezzo alla spettacolare natura del parco Bolasco, ove i colori, gli odori, i suoni allietano i nostri ospiti. É una grande gioia vedere occhi che brillano di felicità! L’impegno nel portare avanti progetti ed iniziative simili è totale da parte nostra. Un ringraziamento particolare va all’Università di Padova, alla Casa di Riposo Sartor e all’ULSS 2”.

“Si tratta di una straordinaria iniziativa di valore sociale oltre che di promozione alla salute. - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana Francesco Benazzi - Fare una passeggiata consapevole condividendo un po’ del proprio tempo con persone di differenti età costituisce, infatti, una grande opportunità che vogliamo promuovere per la valenza sociale dell’iniziativa e per quella attinente alla sfera della salute e del prendersi cura di sé. Grazie di cuore a tutti gli attori coinvolti, dall’amministrazione comunale all’università, in questo cammino che fa del virtuosismo la sua caratteristica principale. Un bel esempio da seguire e replicare in altri territori”.

PROGRAMMA

Le uscite potranno essere tematiche e coinvolgere anche degli esperti per approfondire alcuni dei temi ed argomenti suggeriti dalla cornice del parco.

Le nuove camminate mensili che si terranno il mercoledì dalle 10 alle 11. 30 circa.

DICEMBRE: mercoledì 6

GENNAIO: mercoledì 24

FEBBRAIO: mercoledì 28

MARZO: mercoledì 28

APRILE: mercoledì 18

Dal mese di maggio si potranno programmare le passeggiate per il periodo estivo maggio-settembre.

INFORMAZIONI

Comune di Castelfranco Veneto

Assessorato all’Ambiente e alle Attività Produttive

Assessore Marica Galante

Responsabile Ufficio Ambiente Arch. Maura Gallina

via F.M. Preti, 36 - Castelfranco Veneto

tel. 0423.735828 - fax 0423.735580

ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it