Un weekend di solidarietà tra sport, musica e cibo: torna “Irpea in festa”

Tutti insieme appassionatamente: da venerdì 15 a domenica 17 giugno Fondazione IRPEA (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) apre le porte della propria sede di Via Beato Pellegrino 155 a Padova per il weekend di solidarietà di “Irpea in Festa”.

“Servizi a oltre 1.500 fruitori”

Sport, esposizioni, teatro e musica dal vivo, stand gastronomico con specialità locali sono gli ingredienti della quarta edizione dell’evento, un appuntamento ormai tradizionale di aggregazione per le famiglie, di presentazione delle attività della Fondazione e di sostegno ai diversi progetti di welfare. Come spiega Stefano Rizzo, direttore generale della Fondazione, “Irpea in Festa è un momento di incontro con la città per far conoscere le nostre attività e i servizi che offriamo ad oltre 1.500 fruitori. Ma è anche un’occasione di raccolta fondi per i nostri progetti di welfare a sostegno dei bisogni emergenti della comunità: dalle persone con disabilità alle famiglie, dal mondo dell’infanzia alla formazione giovanile”.

Ca’ Solare e in-Rugby

Grazie alla generosità dei padovani e delle aziende del territorio, a dicembre scorso Fondazione Irpea ha inaugurato Ca’ Solare, la residenza con due gruppi appartamento, sala polivalente e adiacente serra per la coltivazione di prodotti a km 0, in cui persone con disabilità stanno sperimentando un percorso di autonomia e integrazione.“L’ultima iniziativa in ordine di tempo che stiamo sostenendo è in-Rugby – racconta Rizzo – progetto di rugby INclusivo e Integrato in collaborazione con Roccia Rubano Rugby. L’obiettivo è formare una squadra integrata secondo il modello Mixed Ability, che favorisce l’inclusione sociale attraverso l’interazione di giocatori con differenti gradi di disabilità e facilitatori che già praticano questo sport, con allenatori e volontari per formare e supportare gli atleti in campo. Sulla piattaforma Produzioni dal Basso è possibile fare delle donazioni per finanziare la squadra e sostenere la stagione sportiva 2018/2019”. Fabio Bego, promotore del progetto per Rovinassi Old Club, presenterà il progetto in-Rugby sul palcoscenico di “Irpea in festa” durante la serata di sabato 16 giugno.

Il programma del weekend

Il weekend solidale di “Irpeain festa” inizia venerdì 15 giugno dalle 17 alle 21, nel Parco Verde e nel Chiostro degli Ulivi di Via Beato Pellegrino 155 a Padova, con la Festa per gli ospiti del Settore Disabilità e le famiglie: ci saranno esposizioni di oggettistica, laboratori per ragazzi, karaoke, cena e musica dal vivo con Saba De Rossi, accompagnata da Alessandro Pappalardo. Sabato 16 giugno alle 17 apriranno le esposizioni di oggettistica realizzata dai laboratori dei Centri Diurni della Fondazione Irpea e di prodotti del commercio equo e solidale dell’Associazione “Altri sapori” di Padova; alle 18 spettacolo teatrale “Attraverso l’albero” gli attori della compagnia teatrale amatoriale “Davanti le Quinte” di Villa San Francesco, il Centro Diurno della Fondazione Irpea a Camposampiero, seguito dalle performances musicali del gruppo AutismNet. Alle 19 apre lo stand gastronomico dei Volontari del Centro Parrocchiale S. Ignazio di Padova con frittura di pesce, poi estrazione della lotteria di beneficenza e alle 21 serata in musica con Erica De Lorenzi accompagnata da Alessandro Modenese. Domenica 17 lo stand gastronomico propone gnocco fritto, patatine e panini (apertura alle 19.30) e alle 21 musica live con il sound dei Beatles proposto da La banda del Sottomarino Giallo.