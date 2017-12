Sfida per studenti con forno intelligente, in palio uno stage in un ristorante stellato di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ventidue studenti di sei istituti superiori veneti si sfideranno venerdì prossimo, 15 dicembre, in una competizione che coniuga creatività e tecnologia, mettendo alla prova la loro abilità davanti ad un forno di ultima generazione. A dare loro questa opportunità è Unox Spa, l’azienda di Cadoneghe leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di forni intelligenti. I ventidue ragazzi sono già il frutto di una selezione basata sull’utilizzo di CombiGuru, la nuova App sviluppata da Unox per far apprendere le basi della cottura in forno combinato. Ai blocchi di partenza, a settembre, oltre mille studenti di cucina del terzo, quarto e quinto anno di 14 istituti superiori veneti che hanno potuto imparare in un modo innovativo, semplice e veloce dal loro smartphone.

La App, presentata con video e demo realizzati per l’occasione agli studenti e ai professori delle scuole che si sono iscritte alla CombiGuru Challenge, accompagna le varie fasi della preparazione dei diversi piatti. Dal momento dell’iscrizione, ogni istituto aveva 30 giorni per tentare di vincere la competizione. Dopo aver effettuato il download, ogni studente ha contribuito al risultato del proprio istituto soltanto nella prima settimana di utilizzo. Il punteggio raggiunto è stato determinato dal livello ottenuto in questa prima settimana e dal numero di studenti che hanno partecipato. La prima fase della sfida si è chiusa il 24 novembre scorso. All’istituto che ha ottenuto il maggior punteggio Unox ha regalato un forno combinato. Ai primi sei istituti è stata inoltre offerta la possibilità di far partecipare due dei loro migliori studenti, come squadra di rappresentanza, alla sfida “al forno” di venerdì prossimo all’haedquarter Unox.

I 22 studenti in gara dovranno dimostrare la loro abilità nella preparazione di un menù completo composto da un piatto salato, un piatto dolce e un prodotto panificato. A giudicarli, una giuria composta da chef professionisti. I quattro vincitori avranno la possibilità di fare uno stage presso un importante ristorante stellato di Padova, una prestigiosa pasticceria e un noto panificio. Un modo concreto per saldare il legame tra scuola e lavoro e valorizzare il talento dei giovani, obiettivi sui quali Unox punta da sempre con diverse proposte e iniziative.