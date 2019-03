L'ex pornodivo Franco Trentalance presenta il suo nuovo libro all'istituto vescovile

Il cinquantottenne bolognese, archiviata una lunga carriera nel porno che gli ha fatto mettere a curriculum oltre quattrocento pellicole per adulti, ora si reinventa personal coach e, grazie alla collaborazione con il giornalista padovano Gianluca Versace, anche romanziere.

L'incontro

Stasera alle 19 Trentalance sarà all'istituto Barbarigo per presentare il suo ultimo lavoro a quattro mani, “L'origine delle tenebre”, seguito del libro d'esordio (anch'esso realizzato con Versace) “Tre giorni di buio” uscito nel 2015 per Castelvecchi Ultra. Tema del romanzo è l'eterno contrasto tra bene e male in cui «Tutti gli uomini sono santi e peccatori» racconta l'ex pornodivo. A organizzare l'incontro è il Lions Club San Pelagio con il patrocinio dell'associazione Pugliesi Padova e del sindacato Fsp Polizia. L'introduzione della serata è affidata all'assessore alla cultura Andrea Colasio. Simone Borile, antropologo, criminologo e direttore dell'istituto Ciels modera l'incontro che vede protagonisti i due autori, Trentalance e Versace. Ad accompagnare la presentazione sarà la musica del “Pianista fuori posto” Paolo Zanarella.