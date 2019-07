Frankie Hi-Nrg Mc, il maltempo costringe il cambio di location: lo spettacolo al teatro ai Colli

Gli organizzatori del Castello Festival hanno comunicato che la location della dello spettacolo Frankie Hi-Nrg Mc in "Faccio la mia cosa", a causa del previsto maltempo, è cambiata. Lo show non si terrà più quindi nella splendida cornice del Castello dei Carraresi ma al teatro ai Colli, a Brusegana.

Meteo e biglietti

I principali siti di previsioni meteorologiche, infatti, hanno purtroppo annunciano brutto tempo per questa sera. Sempre l'organizzazione fa sapere che chi non fosse in possesso della prevendita (o della prenotazione online) trova a disposizione in vendita gli ultimi biglietti in poltrone non numerate (prezzo 10 euro) a partire dalle ore 20 fino a esaurimento posti. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e 30.