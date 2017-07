Future Vintage Festival, torna il famoso appuntamento con la moda e l'arte a Padova

Future e Vintage: da questo insolito ossimoro nasce un festival unico in Italia, dedicato al lifestyle, alla moda e alla comunicazione, con l’obiettivo di individuare e raccontare le tendenze contemporanee, le loro origini e le ispirazioni che provengono da un passato ancora recente ed influenzano le visioni di un prossimo futuro.

LO SCOPO. Giunto alla sua ottava edizione, e dopo aver registrato complessivamente oltre 260mila presenze negli ultimi anni, il Future Vintage Festival riporta il passato in un presente ricco di contaminazioni, dove il vintage rivive in chiave contemporanea e si proietta in un futuro alle porte, con un occhio di riguardo ai mondi underground e alle subculture che hanno segnato i linguaggi e le tendenze del nostro presente.

I PUNTI. 1 area expo dedicata al vintage contemporaneo, oltre 30 appuntamenti culturali tra workshop, lecture, concerti e nightlife, 12 esposizioni artistiche legate all’arte contemporanea, al design e alla fotografia; un’offerta culturale gratuita, che propone un programma ricco di grandi protagonisti per coinvolgere più generazioni in un dialogo creativo tra passato, presente e futuro, infondendo stimoli creativi, nuove idee, visioni ed ispirazioni.

LA CULTURA. Il payoff ufficiale «1980 – 2030» spiega la mission dell’ottava edizione, che si focalizza sul trentennio che va dal 1980 agli inizi del nuovo millennio, anni fondamentali nel vissuto biografico del pubblico dei millennials, per proiettarlo sulle moda, le tendenze ed i linguaggi di un futuro imminente, designato simbolicamente dal 2030. «1980-2030 » è un percorso inedito sulle contaminazioni e le contraddizioni a cavallo di due secoli, tra il vecchio e il nuovo millennio in una nuova dimensione globale. Il cuore pulsante della nascita di una nuova cultura pop senza limiti. Un serbatoio creativo caratterizzato da costanti sperimentazioni, iperconnessioni con i nuovi media, culture sotterranee, nuove reti sociali e digitali, realtà tangibili e virtuali che abbattono i confini tra passato e futuro.

LA COLLABORAZIONE. Una delle più importanti novità di questa edizione è infatti proprio la collaborazione con Marketers Academy, una realtà digital based gestita da un team di millennials impiegati in alcune delle migliori agenzie e multinazionali Italiane e straniere, che cureranno 4 appuntamenti, tra lecture e workshop, dal tema “Digital Transformation” che ospiteranno importanti esponenti del mondo aziendale e di agenzie di comunicazione con l’obiettivo di comprendere le mutazioni del presente e di prepararsi al futuro con il contributo dei protagonisti in prima linea.

LA SERATA. Tornerà nell’ambito del programma del fuori Festival anche Chic Nic, l’aperitivo culturale che prolunga l’esperienza serale del pubblico tra arte, design, food, musica e cultura nell’esclusiva cornice dei Giardini dell’Arena, dalle ore 18 alle 24. È così che il Future Vintage Festival si riconferma come un prezioso serbatoio creativo e contemporaneo dove convivono ispirazione, innovazione e contaminazione, abbattendo i confini tra passato e futuro.