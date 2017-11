Galileo Visionary District, gli studenti al lavoro per progettare il biscotto di Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Giovedì 23 e venerdì 24 novembre si rinnova a Padova, nella sede di Scuola Italiana Design, l’appuntamento con il SID Winter Camp, giunto alla terza edizione.

Il biscotto di Natale? Diventa innovativo e viene progettato a Padova con gli studenti di Scuola Italiana Design: l’edizione 2017 nasce all’interno del progetto Padova Innovation Christmas promosso dalla Camera di Commercio di Padova e Promex, azienda speciale CCIAA di Padova.

Grazie alla collaborazione tra il Galileo Visionary District e la Pasticceria Marisa di Luca Cantarin di Arsego, bronzo ai mondiali di pasticceria, 190 studenti del corso triennale in Design e Comunicazione del Prodotto si sfideranno per presentare il biscotto di Natale con un’attenta analisi di ciò che rappresenta al meglio Padova, il Natale e il dono per i padovani e non.

Gli studenti del terzo anno avranno la possibilità di sviluppare un’esperienza di tutoring, come capitani dei propri team, mentre quelli del primo e del secondo potranno imparare e/o consolidare le nozioni e gli strumenti appresi finora.

I lavori verranno valutati da una giuria e i sette concept vincitori verranno esposti nei mercatini di Natale in programma nei mesi di dicembre e gennaio nel cuore di Padova.