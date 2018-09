Al Galileo Visionary District arriva Spartaco Albertarelli, il padre del Risiko

Lunedì 1 ottobre alle 11:00, presso Galileo Visionary District di Corso Stati Uniti 14/bis, il padre di Risiko Spartaco Albertarelli è ospite di Scuola Italiana Desing per l'intera giornata di lunedì. Un corso di formazione degli studenti del terzo anno, come di consueto alle prese con un progetto di innovazione di prodotto, questa volta, per la nota azienda di carte da gioco Dal Negro.

Collaborazioni

Proprio dalle collaborazioni con il mondo dell'impresa di Scuola Italiana Design vengono i risultati, in termini di crescita delle performance, più significativi: il valore della produzione dell'area infatti ha raggiunto un crescita del +85% rispetto al 2015 dai 169mila euro registrati a bilancio 2015 ai 313mila euro del bilancio 2017. Positivi i risultati di bilancio di Scuola Italiana Design nel 2017 che segnano una crescita del 33% in due anni in numero di studenti e, per il 2018, fanno registrare un nuovo record di iscrizioni.

2017

Il 2017 è stato infatti l'anno dei record per SID che sfiora per la prima volta gli 1,3 milioni di euro (1,291 milioni di euro) di fatturato complessivo a bilancio, con una crescita a doppia cifra sull'esercizio 2015, quello del rinnovo delle cariche e dell'ingresso di Emiliano Fabris a direttore del Parco Scientifico Tecnologico Galileo e della professoressa Francesca Gambarotto a presidente della Scarl.

Education

Un risultato frutto dell'ottima performance della divisione Education che ha toccato per la prima volta i 978 mila euro di fatturato per l'esercizio 2017. Un gradimento formativo crescente che ha visto in questo periodo di tempo gli studenti di Scuola Italiana Design raggiungere le 200 unità con una crescita in 2 anni del 33% circa rispetto ai 150 studenti iscritti nel 2015. Un'offerta educativa che ha più che raddoppiato il numero di docenti, ricercatori, manager e accademici coinvolti passati da 14 a 30.

Galileo Visionary District

La struttura di formazione del Galileo Visionary District, nata nel 1991 per volontà della Camera di Commercio di Padova per dare risposta ad un tessuto produttivo a caccia di figure professionali specializzate, è pure struttura a supporto della Ricerca e Sviluppo per le aziende del territorio. Pmi con esigenze di innovazione di processo e di prodotto ma pure grandi imprese e multinazionali, italiane e non solo, alle prese con percorsi di innovazione i cui input ricercano appunto nel Sid.