Gauguin e gli Impressionisti: ingresso ridotto alla mostra con AcegasApsAmga 

L’evento culturale unico in Italia, sbarca a Padova dal 29 settembre al 27 gennaio. Per tutti i clienti AcegasApsAmga, ingresso ridotto alla mostra con il flyer allegato alla bolletta, in distribuzione dal 22 agosto e per i prossimi mesi.

SCORPI LA MOSTRA "GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI"

Un evento esclusivo a prezzo ridotto

Padova diventerà la capitale dell’Impressionismo. Grazie alla collaborazione tra AcegasApsAmga e Fondazione Bano, la splendida cornice di Palazzo Zabarella, dal prossimo 29 settembre e fino al 27 gennaio, avrà l’onore di ospitare l’esclusiva mostra “Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori della Collezione Ordrupgaard”.

L’evento è organizzato da Ordrupgaard, Copenaghen, Fondazione Bano e Comune di Padova, con il sostegno di AcegasApsAmga. La multiutility ha deciso di sostenere l’iniziativa per il grande carattere artistico ed educativo, rappresentativo dei valori aziendali ed in linea con lo spirito della città, da sempre orientata alla promozione della cultura. Per agevolare i cittadini ad ammirare le opere dei più grandi maestri del movimento artistico, nelle bollette acqua inviate dal 22 agosto e per i prossimi mesi sarà allegato un flyer esclusivo che consentirà di ottenere un ingresso ridotto (11 euro anziché 13 euro). Per usufruire della riduzione, sarà sufficiente presentare il flyer alla biglietteria della mostra.

Opere uniche

Padova ospiterà la celebre collezione danese, eccezionalmente disponibile per il completo rinnovo del museo che ad essa è dedicato a Copenaghen. Dopo la National Gallery of Canada, l’esposizione giungerà infatti in Italia, in esclusiva a Padova presso Palazzo Zabarella, per concludersi in una sede svizzera, prima di rientrare definitivamente all’Ordrupgaard Museum, a nord di Copenaghen.

L’evento consentirà al pubblico italiano e, in particolare alla città di Padova, di ammirare una strepitosa selezione di opere, della Collezione creata ai primi del Novecento dal banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny. Collezione considerata ancora oggi una delle più belle raccolte europee di arte impressionista. Nell’esposizione a Palazzo Zabarella, infatti, non mancherà proprio nessuno dei grandissimi nomi dell'Impressionismo, accompagnati dai celebri maestri che hanno preceduto il movimento e dai suoi magnifici epigoni: Corot, Courbet, Sisley, Pissaro, Degas, Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse offrono alcuni dei loro capolavori assoluti.