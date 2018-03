“Genitori... oggi”, formazione per genitori con figli da 14 a 18 anni a Selvazzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Genitori… oggi 2017/2018” è il frutto del lavoro congiunto tra amministrazione comunale, istituti comprensivi n.1 e n.2 e genitori rappresentanti di classe.

La formazione dei genitori con figli dai 14 ai 18 anni viene realizzata in collaborazione con “Movimenti d’incontro”, insieme di genitori che da anni propone ai cittadini un incontro/confronto al mese e due conferenze su tematiche generali.

“Ciò che determina la partecipazione dei genitori a questi annuali appuntamenti è il fondamentale lavoro di co-progettazione – afferma il sindaco Enoch Soranzo - dove genitori, collaboratori del Comune e rappresentanti dei due istituti comprensivi riflettono su argomenti da proporre in base alle istanze avanzate dagli stessi genitori. Ecco che il percorso formativo rappresenta una occasione di confronto su tematiche sentite nell’ambito dell’educazione dei figli che stanno crescendo, uno dei lavori più difficili che esista soprattutto in questi tempi”.

Programma

Le possibilità formative sono due: incontri di gruppo o conferenze

Incontri di gruppo

Incontri organizzati in collaborazione con “Movimenti d’incontro” insieme di genitori formatisi negli anni scorsi che continua come gruppo di confronto e ascolto. “Movimenti d’incontro” vuol essere un sostegno, un luogo di costruzione di valori, in cui ciascuno diventa riferimento e aiuto per gli altri. Quando le difficoltà sono significative, il gruppo è aiutato da uno psicologo, un esperto di relazioni e di educazione, che supervisiona e interviene.

Formatore: Andrea Sales

Conferenze

Venerdì 4 maggio

EDUCARE E CRESCERE FIGLI RESPONSABILI NELLA SOCIETÀ LIQUIDA DEL 2018

Giovedì 25 ottobre

COSTRUIRE OBIETTIVI CHE SAPPIANO ANDARE OLTRE IL DIVANO DELLA PAURA

Informazioni

Ufficio di promozione sociale

366.5736229 - 049.8733821

informafamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it