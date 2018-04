Gianna Nannini a Padova impossibile non farsi travolgere dal sound e dalla carica rock

Si respira un'atmosfera rilassata e positiva nell'attesa che arrivi sul palco la grandissima Gianna Nannini. La Kioene Arena di Padova sabato 7 febbraio è gremita di persone, molti adulti e molte donne che fremono per lasciarsi travolgere dalla carica rock della briosa artista toscana.

Inizio

Alle 21 circa compare sul palco un maestoso trono rosso, che diverrà da lì a breve il protagonista della serata. Gianna Nannini, infatti, non si è fatta fermare dalla caduta. A pochi giorni dall’infortunio che l’aveva costretta a stoppare il concerto di Genova con conseguente ricovero in ospedale per problemi al ginocchio, la rocker di Siena ha deciso di proseguire il suo tour ma servendosi del supporto di questo grande trono dal quale seduta intona i suoi grandi successi. Fa certamente un grande effetto vedere l'indomabile e iperattiva Gianna con le stampelle, un tutore alla gamba ed essere costretta seduta per esibirsi. L’artista stessa ammette quanto ciò le risulti difficile poiché confida che solitamente soltanto muovendosi “riesce ad entrare in un vero stato di trance” abbracciando il pubblico a suo modo.

Sensazioni adrenaliniche anche da seduta

Nonostante questo nuovo adattamento che ha dovuto fronteggiare, Gianna è in grado di trasmettere sensazioni adrenaliniche anche stando seduta per gran parte del live, emozionando con la sua voce tagliente che emana grinta e rabbia in alcuni pezzi e tocca l'anima commuovendo la gente in altri. In alcuni momenti l'artista si alza comunque dal trono e impugnando le stampelle mima di volerle gettare contro il pubblico.

Rocker con la R maiuscola

Insomma Gianna è nata per muoversi e dimenarsi sul palco, come un animale da palcoscenico e pur nella situazione attuale che suo malgrado le è capitata, dimostra di essere una Rocker con la R maiuscola, forse l'unica vera rocker nel panorama musicale italiano, almeno in quello più “mainstream”.

Il climax del live

Particolarmente emozionante il momento del live quando Gianna pretende di fare accompagnare sul palco due ragazze diversamente abili che stavano ascoltando il concerto in prima fila, sotto le transenne, e una volta lì la Nannini dedica loro e in parte lascia cantare alle due ragazze passandogli il microfono, la splendida “Meravigliosa creatura”.

Impossibile stare fermi

Il pubblico per tutto il concerto si scalda e si alza dalle sedie della platea perché se da un lato è bello condividere la posizione “seduta” a cui la stessa Gianna è in questo periodo costretta, dall'altro è davvero un'impresa quasi impossibile non lasciarsi travolgere dal sound e dalla carica rock che Gianna riesce a trasmettere a tutti.

La scaletta del concerto

Fenomenale

Cinema

I maschi

Ragazzo dell'Europa

Fotoromanza

Ogni tanto

Profumo

Io

Amandoti

Sei nell'anima

Sabbie mobili

Notti senza cuore

Contaminata

America

Latin lover

Meravigliosa creatura

Lontano dagli occhi

Aria

Foto. Gianna Nannini foto dalla pagina facebook di Zed Live di Pietro Rizzato

