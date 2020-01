Letture, concorsi e reading: “È in arrivo un treno carico di... Gianni Rodari 1920-2020”

Un centenario letterario che ogni bambino e ogni adulto dovrebbero festeggiare. Il 2020 per Gianni Rodari, forse uno dei più rivoluzionari tra gli scrittori italiani del ‘900, segna un triplo anniversario: oltre alla nascita, si ricordano anche l’assegnazione del premio Hans Christian Andersen, il “piccolo premio Nobel” (1970) e la morte (1980).

Autore prolifico, con questo progetto lo si vuole scoprire e rileggere andando a rivedere gran parte del suo repertorio di filastrocche, racconti e romanzi.

Qui di seguito il programma cittadino, che vede coinvolti biblioteche, scuole e tutti i cittadini interessati attraverso letture, concorsi e reading.

Programma

Venerdì 24 gennaio - Biblioteca scuola Diego Valeri, via Monte Santo, 24

Favole al telefono

Per informazioni: email didattica.primaria@icvivaldi.it

- Biblioteca scuola Diego Valeri, via Monte Santo, 24 Favole al telefono Per informazioni: email Venerdì 28 febbraio - Ludoteca comunale Ambarabà, via Marghera, 48

Tante storie per giocare

Per informazioni: telefono 049 8803914

- Ludoteca comunale Ambarabà, via Marghera, 48 Tante storie per giocare Per informazioni: telefono 049 8803914 Venerdì 27 marzo - Oic Residenza Pio XII, via Gemona, 8

Filastrocche lunghe e corte

Per informazioni: telefono 049 8800361 - cell. 334 6079582

- Oic Residenza Pio XII, via Gemona, 8 Filastrocche lunghe e corte Per informazioni: telefono 049 8800361 - cell. 334 6079582 Giovedì 30 aprile - Biblioteca Arcella-San Carlo, via Jacopo da Ponte, 7

la torta in cielo

Per informazioni: telefono 049 8204846

- Biblioteca Arcella-San Carlo, via Jacopo da Ponte, 7 la torta in cielo Per informazioni: telefono 049 8204846 Venerdì 29 maggio - Biblioteca Forcellini-Camin, via Boccaccio, 80

Le avventure di Cipollino

Per informazioni: telefono 049 8204227

- Biblioteca Forcellini-Camin, via Boccaccio, 80 Le avventure di Cipollino Per informazioni: telefono 049 8204227 Domenica 21 giugno , orario da definire - Giardini della Rotonda, piazza Mazzini

“Notte bianca delle librerie”

Il fieno manda un dolce odore, reading del solstizio d’estate

Per partecipare come lettori rivolgersi alla Libreria Pel di Carota

, orario da definire - Giardini della Rotonda, piazza Mazzini “Notte bianca delle librerie” Il fieno manda un dolce odore, reading del solstizio d’estate Per partecipare come lettori rivolgersi alla Libreria Pel di Carota Venerdì 26 giugno - Biblioteca Valsugana, via Astichello, 18

Il gioco dei quattro cantoni

Per informazioni: telefono 049 8647015

- Biblioteca Valsugana, via Astichello, 18 Il gioco dei quattro cantoni Per informazioni: telefono 049 8647015 Venerdì 25 settembre - Biblioteca Bassanello-Voltabarozzo, via dell’Orna, 21/a

Il libro degli errori

Per informazioni: telefono 049 8205037

- Biblioteca Bassanello-Voltabarozzo, via dell’Orna, 21/a Il libro degli errori Per informazioni: telefono 049 8205037 Venerdì 30 ottobre - Biblioteca Savonarola, piazza Napoli, 40

Novelle fatte a macchina

Per informazioni: telefono 049 8204878

- Biblioteca Savonarola, piazza Napoli, 40 Novelle fatte a macchina Per informazioni: telefono 049 8204878 Venerdì 27 novembre - Biblioteca Brentella, via Dal Piaz, 3

C’era due volte il Barone Lamberto

Per informazioni: telefono 049 8205067

- Biblioteca Brentella, via Dal Piaz, 3 C’era due volte il Barone Lamberto Per informazioni: telefono 049 8205067 Venerdì 11 dicembre - Biblioteca Brenta-Venezia, via S. Marco, 300

Il pianeta degli alberi di Natale

Per informazioni: telefono 049 8204871

Dettagli

Un taxi per le stelle

E se ce ne fosse un quarto...

Concorso per le scuole legato a Tante storie per giocare (libro di Febbraio).

Raccolta di racconti famosa per i diversi finali che l’autore scrisse per ognuna delle storie. Ogni classe partecipante deve scegliere uno dei racconti che l’autore pubblicò nel 1980 e comporre un quarto possibile finale.

Il testo deve pervenire in formato cartaceo alla libreria Pel di carota entro il 18 maggio 2020. Le iscrizioni si possono effettuare entro il 18 aprile scrivendo (info@peldicarota.it) o telefonando (049 2956066) alla libreria, che fornirà al momento tutti i dettagli.

Un tale di Pecetto...

Concorso per le scuole e/o i singoli lettori legato al racconto Codice d’avviamento fantastico contenuto nella raccolta Il gioco dei quattro cantoni (libro di Giugno). Ogni classe partecipante o persona singola deve passare in libreria per acquistare una copia del “Libretto Postale” di Franco Matticchio, Vànvere edizioni (o una cartolina). Le cartoline vanno poi spedite, dopo aver scritto un piccolo testo poetico contenente il nome di una località geografica italiana (meglio se quella da dove la cartolina verrà poi imbucata!), entro il primo settembre 2020 (vale il timbro postale), all’indirizzo: Pel di carota - Via Boccalerie n. 29 - 35139 Padova.

Per maggiori dettagli scrivere (info@peldicarota.it) o telefonare (049 2956066) alla libreria.

Il fieno manda un dolce odore

21 giugno “Notte bianca delle librerie”

Reading del solstizio d’estate presso i Giardini della Rotonda (Piazza Mazzini). Chiamata “alle armi” per tutti coloro che vorranno leggere una pagina dell’autore di Omegna. Ogni persona (o gruppo di persone) deve passare in libreria a partire dal 15 maggio 2020 per iscriversi e per indicare la lettura prescelta (della durata massima di 5 minuti).

Progetto a cura di Pel di carota, associazione culturale, organizzato in collaborazione con il Comune di Padova.

Per informazioni

Libreria Pel di carota

via Boccalerie, 29 - Padova

telefono 049 2956066

email info@peldicarota.it

sito www.peldicarota.it

(Immagine di Luca Tagliafico, da In Treno con Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2020)​