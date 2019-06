Giordani accolto tra gli applausi al Village: «Padova è inclusiva e vuole essere tranquilla»

Una standing ovation per il primo cittadino, con lui sul palco anche «L’Assessore Bressa, per fiera immobiliare Franco Conzato, il presidente l’Ascom Patrizio Bertin, Franco Pasqualetti vicepresidente dalla Camera di Commercio e, tra gli altri, per le associazioni Arcigay Mattia Galdiolo»