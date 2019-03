Giornata mondiale della poesia, Matteo Bianchi a Este

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il trentenne Matteo Bianchi è stato invitato dal Comune veneto per raccontare la Giornata Mondiale della Poesia e favorire la lettura di un genere letterario poco considerato, ma dal grande potenziale comunicativo.

Lo scrittore sarà ospitato a Este, al teatro dei Filodrammatici (via Calle della Musica, 13), sabato 23, alle 11, con Fortissimo (Minerva), la sua nuova raccolta in versi. Il merito dell’organizzazione va all’associazione culturale “EnnESIMA” con la collaborazione degli Istituti superiori “Euganeo”, “Atestino” e “Ferrari”, le classi dei quali hanno lavorato sui testi di Bianchi. A introdurlo e a metterlo in dialogo con i ragazzi sarà il docente Andrea Zapperi.

Info web

http://www.comune.este.pd.it/index.php/cultura-e-biblioteca/news-tematiche-cultura/1867-21-marzo-giornata-mondiale-della-poesia-a-este