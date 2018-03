“Colore, sapore e amore in cucina” per la Giornata mondiale sulla sindrome di down, presentazione a Tencarola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In occasione della Giornata mondiale della sindrome di down, nella galleria commerciale dove da più di un anno operano i ragazzi della Cooperativa Vite Vere, nel loro Dadi_Shop (il primo negozio in Italia di ragazzi con la sindrome di Down) , sarà presentato il nuovo progetto che vede ancora una volta coinvolti la Cooperativa Vite Vere e i supermercati Alì.

Protagonisti i ragazzi del Dadi shop e una originale creazione per idee regalo primaverili.

Si tratta di un’altra iniziativa di inclusione sociale che si va a sommare agli stage fatti dai ragazzi nei punti vendita Alì o all’esperienza di ‘Imbusta insieme’, oltre naturalmente al Dadi_Shop, concesso in comodato d’uso gratuito dai supermercati Alì, che vede ogni giorno impegnati, i ragazzi di Down Dadi, nella realizzazione di tante originali idee regalo.

Appuntamento mercoledì 21 marzo alle ore 11 all’interno del Centro Commerciale “Il Bacchiglione” a Selvazzano Dentro. Loc. Tencarola, Via Sant'Antonio, 2