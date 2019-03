Un chiostro, un castello e un borgo rurale: Vigonza mostra i suoi "tesori"

Tre luoghi affascinanti e ricchi di storia, a pochi chilometri dal confine comunale con Padova. È la prima volta che Vigonza partecipa alle giornate FAI di primavera di sabato 23 e domenica 24 marzo, offrendo a tutti la possibilità di visitare tre luoghi dal grande valore storico, architettonico e paesaggistico.

I tre luoghi

Questi i tre luoghi: il Chiostro dell’ex convento di Santa Margherita, citato in documenti del 1138 e del 1155 come bene dei canonici di S. Agostino, il più antico monumento della Città; il Castello dei Da Peraga, opera di Jacopo da Carrara nel 1319 e più volte “trasformato” fino all’attuale assetto (tra le sue mura ci sono tracce dell’antica fortificazione e di una torre, di notevole bellezza il giardino); il Borgo Rurale “Fratelli Grinzato” del 1938, di fronte al Municipio lungo la strada Noalese, opera del ventennio dell’architetto padovano (di adozione) Quirino De Giorgio (complesso oggetto di un accurato restauro tra il 2010 e il 2013). L’Istituto Comprensivo di Vigonza ha coinvolto tre classi delle scuole Secondarie di I grado (medie) nello studio dei luoghi: diversi studenti saranno impegnati come “apprendisti ciceroni” nel raccontare ai visitatori storia e curiosità dei tre siti vigontini. Con loro, anche gli alunni di alcune scuole Superiori padovane. Un gruppo di rifugiati alloggiati a Vigonza con il progetto ministeriale “Sprar” farà servizio di accoglienza e accompagnamento al sito del Castello dei Da Peraga. Disponibile anche un traduttore nella LIS, Lingua dei segni per i sordi.

Info

Orari delle visite: sabato 23 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; domenica 24 marzo dalle 10 alle 17.30. Eventi collaterali: mostra “Vigonza nell’Italia liberale: la vita di una comunità locale nel secondo Ottocento", a cura di Nicola Boaretto, Sala consiliare, Castello dei Da Peraga. Mostra “Carne da miniera - Storie e stragi degli 'italiani invisibili' nelle miniere del Belgio dal 1946 al 1973", rassegna fotografica a cura di Walter Basso, nelle Barchesse del Castello dei Da Peraga.