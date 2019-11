La Giostra delle Storie domenica 1 dicembre alla scuola Ruzante di Mezzavia

“C’era una volta una storia… anzi mille!” è il titolo dello spettacolo teatrale interattivo che domenica 1 dicembre alle 17 Renzo Pagliaroto metterà in scena nella biblioteca della scuola primaria Ruzante in via Mezzavia a Montegrotto Terme per i bambini da 5 a 10 anni.

Spettacolo

Lo spettacolo fa parte della rassegna “La Giostra delle Storie” organizzata dall’assessorato all’Istruzione per offrire alle famiglie occasioni culturali piacevoli per stare assieme.

Bambini

Alcuni bambini parteciperanno da protagonisti a piccoli momenti dello spettacolo mentre altri giovani spettatori saranno chiamati a decidere attivamente sull’evolversi della storia, come in un gioco saranno direttamente coinvolti nelle avventure dei personaggi che man mano verranno scoperti: Pinocchio, Il Piccolo Principe, Gianni Rodari, Peter Pan, Esopo, Il Brutto Anatroccolo, Hansel e Gretel, Pollicino, La Gabbianella e il Gatto.