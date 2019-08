GirovagArte, dal 22 agosto all’1 settembre Piazza Barbato e Villa Breda

La rassegna itinerante GirovagArte dal 22 agosto all’1 settembre sarà nel Quartiere 3: farà tappa con il suo truck in Piazza Barbato offrendo spettacoli a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente. Contemporaneamente sarà allestito un altro palco presso Villa Breda, dove si svolgeranno gli altri eventi in programma, i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell'evento.

Quartiere 3

«Con gli appuntamenti nel Quartiere 3 - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - si conclude la prima edizione di GirovagArte, un progetto fortemente innovativo che per tutta l’estate ha portato nei vari quartieri il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina: 34 spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti, undici dei quali ad ingresso gratuito. Lo scopo è quello di dar vita a una città sempre più policentrica, rafforzando e valorizzando la presenza culturale nell’intero territorio cittadino anche facendo rete con gli altri soggetti che già organizzano iniziative nelle varie zone di Padova. Ringrazio le Consulte dei vari quartieri, le associazioni e Aspiag Service per la loro importante collaborazione».

Spettacoli

Gli spettacoli a Ponte di Brenta prendono il via con il Marco e Pippo Show martedì 27 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato, in una serata a ingresso gratuito in cui l’unica coppia che è un trio presenta il meglio di tutti i suoi spettacoli, con risate a volontà. Mercoledì 28 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato sarà il talento di Andrea Pennacchi accompagnato dalle musiche evocative di Giorgio Gobbo alla chitarra, in una produzione Teatro Stabile del Veneto, a dare voce e corpo al racconto di Matteo Righetto Da qui alla luna, scritto subito dopo la violenta tempesta che ha devastato la montagna veneta nell’ottobre scorso. È un originalissimo teatro visuale basato sulla forza dei gesti e adatto a un pubblico di tutte le età lo spettacolo del Teatro dei Piedi di Laura Kibel: Va’ dove ti porta il piede, in programma giovedì 29 agosto alle ore 21.15 a Villa Breda, in cui gambe e soprattutto i piedi si trasformano in veri e propri burattini viventi.

L'irriverenza e la comicità della tragicommedia dell'arte approda a Villa Breda venerdì 30 agosto alle ore 21.15 con lo spettacolo Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro, che attinge in assoluta libertà a quel fantastico contenitore che è il testo di Cervantes, rimasticandolo in un tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi. Occhi all’insù per vedere lo spettacolo di circo teatro Trashpeze della compagnia finlandese Wise fools sabato 31 agosto alle ore 21.15 in Piazza Barbato, con ingresso gratuito.

Finale

Il gran finale di GirovagArte sarà domenica 1 settembre alle ore 21.15 a Villa Breda, con il concerto Tiri burloni per archi e fiati dell’Ensemble dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che presenta al pubblico una spassosa “versione tascabile” del Till Eulenspiegel di Strauss e la trascrizione per ensemble di fiati e archi di una celebre pagina cameristica, il Settimino di Beethoven. Inoltre, il 22 e il 29 agosto il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un'alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

Rassegna

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY, realizzata in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest per il Triveneto e l'Emilia Romagna, che mette a disposizione un truck con annesso un grande palco. Media Partner Radio Padova.