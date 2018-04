"Gli Italiani di Crimea. La tragedia dimenticata". Una mostra a Palazzo Moroni

L' Associazione nazionale ex internati propone la mostra fotografica "Gli Italiani di Crimea. Nel chiostro di Palazzo Moroni immagini che riportano a un tempo lontano, che racconta la drammatica storia degli italiani di Crimea, una comunità fondata sulle rive del Mar Nero nel corso dell’Ottocento, che fu decimata dalla deportazione di massa del 1942 nei gulag staliniani del Kazakhstan. Gli italiani venivano visti come potenziali collaborazionisti del nemico nazista e per questo isolati.

Una storia di dolore ma anche di grande dignità e di speranza, con l’amore per l’Italia che non è mai venuto meno come dimostra l’attaccamento dei superstiti alla lingua e alle tradizioni degli antenati.

