"Una stella tranquilla, ritratto particolare di Primo Levi". Il nuovo di Becco Giallo antipasto del Be Comics

Mercoledì 15 marzo 2018 alle ore 11, l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova dedica una mattinata di studio all’opera di Primo Levi, a partire dalla graphic novel “Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi” di Pietro Scarnera. L’autore dialogherà con Guido Ostanel, direttore editoriale di Becco Giallo e Alessandro Cinquegrani, insegnate di letteratura persso la Ca’ Foscari di Venezia e grande esperto di tutto ciò che riguarda la vita di Primo Levi. L’incontro si svolgerà presso l’auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano e rientra negli appuntamenti che precedono la rassegna B Comics.

Una stella tranquilla

Pietro Scarnera, con “Una stella tranquilla”, ricostruisce dal ritorno a Torino, nell’ottobre del 1945, fino alla sua ultima opera, “I sommersi e i salvati”, vita e opere di Primo Levi, basandosi esclusivamente su episodi raccontati o citati dallo stesso Levi, l’autore re-immagina e re-inventa la vicenda dello scrittore torinese alla ricerca della risposta a una domanda precisa: “Perché si scrive?”. Per Primo Levi raccontare non era solo un dovere morale, ma un “bisogno fisico”, simile a quello di mangiare. “Se questo è un uomo”, il suo primo libro, è nato così, per la necessità di testimoniare al mondo quello che era successo nei lager nazisti. Ma perché Levi, assolto questo compito, ha continuato a scrivere? Chimico di professione, per molti anni ritagliò spazi per la scrittura alle notti e alle vacanze, segno che il bisogno di raccontare non era scomparso. Che siano racconti di fantascienza, gialli chimici, poesie, romanzi sul lavoro o sul mondo degli ebrei dell’Est Europa, quelli di Levi sono tutti “libri utili”: devono servire a qualcosa o qualcuno. In una quotidianità apparentemente normale, scandita dal lavoro in fabbrica e dalla famiglia, la scrittura rappresenta la vera avventura della vita di Primo Levi.

La presentazione

La presentazione è rivolta agli studenti delle scuole superiori della città – dei quali una delegazione ha partecipato al Viaggio della Memoria nei luoghi della Shoah – ma è aperto anche a tutta la cittadinanza. La partecipazione è libera e gratuita.