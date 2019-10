Sostenibilità e lotta allo spreco: "Happy Park Day" al Parco delle Farfalle

Arriva “Happy Park Day”, evento conclusivo di “Happy Park”, il progetto di esperienza green di cittadinanza attiva che da fine agosto ha animato Mortise, coinvolgendo un’ottantina di abitanti del quartiere padovano in numerose attività: l’appuntamento, a cui sono invitati tutti i cittadini, è per domenica 6 ottobre dalle ore 15.30 fino alle 18 circa al Parco delle Farfalle (entrata da via Bajardi).

“Happy Park”

Vincitore del bando "La Città delle Idee” e realizzato con il contributo del Comune di Padova, “Happy Park” è promosso e gestito da una rete di cinque realtà attive sul territorio: Talèa Teatro (capofila del progetto), TOP-Teatri Off Padova, Naturhabilis, Pegaso Pony Club e la cooperativa sociale Cosep. I partecipanti sono stati coinvolti in un mese di attività laboratoriali, che sono state pure spazio di incontro e dialogo tra generazioni e culture diverse: alcuni di loro hanno imparato a raccontare storie ai più piccoli, altri a lavorare il legno costruendo casette per insetti e pipistrelli, altri ancora a cucinare evitando sprechi o a prendersi cura degli animali delle scuderie e del parco. L’iniziativa, in un’ottica di rigenerazione urbana e sociale del quartiere, ha infatti voluto in primo luogo valorizzare il Parco delle Farfalle e sensibilizzare gli abitanti del quartiere sull’importanza delle aree verdi pubbliche, da tutelare e proteggere.

Il programma

E saranno proprio i partecipanti al progetto ad essere i protagonisti attivi anche di “Happy Park Day” (in caso di pioggia tutte le attività si svolgeranno all’interno dei locali del Parco). Tutto prenderà avvio alle 15.30 con la proiezione di un video di benvenuto che racconta in immagini le attività svolte, seguito dalla presentazione del progetto, dei partner e dei suoi obiettivi. Poi la visita alle scuderie, accompagnati dai responsabili di Pegaso Pony Club. Una passeggiata in mezzo al verde del parco condurrà i presenti in un’area allestita dove assisteranno a un reading teatrale sul tema del rapporto tra uomo e natura, dedicato a piccoli e grandi e proposto dai partecipanti del percorso di lettura espressiva per adulti curato da Talea Teatro e TOP - Teatri Off Padova. Spazio poi a uno showcooking con degustazione guidati da Naturhabilis, l’associazione che ha curato i laboratori di cucina e conoscenza del cibo a settembre: qui i cittadini potranno mettersi alla prova nel preparare ricette ispirate alle tradizioni contadine e attente al recupero e alla riduzione degli sprechi. E ancora per i più piccoli, uno spazio con giochi in legno in cui troveranno anche i rifugi per i piccoli animali realizzati durante il laboratorio di falegnameria proposto da Cosep. In un laboratorio, invece, impareranno insieme a preparare palline di cibo per gli uccelli del parco. Un momento di narrazione per i più piccoli e le famiglie, sempre proposta dalle partecipanti al laboratorio di lettura espressiva, chiuderà il pomeriggio. L’evento è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: happyparkday@gmail.com.