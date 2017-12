Hastagh music festival, a Padova si esibiscono alcuni tra i 100 top Dj al mondo

Hashtag Music Festival XMas edition sarà una notte di musica elettronica e balli che venerdì 22 dicembre porterà in Fiera a Padova migliaia di ragazzi per un evento senza precedenti.

LA SERATA

La prima edizione invernale di questa notte Edm sarà guidata da Dj di caratura internazionale come i fratelli bresciani Alessandro e Andrea Vinai e la coppia DJS From Mars (i torinesi Max Aqualuce e Luca Ventafunk): i due gruppi considerati tra i 100 top Dj del mondo, si esibiscono per il pubblico giovane in tutti i continenti, tanto che i DJS From Mars arriveranno al padiglione 7 della Fiera direttamente da una loro performance a Bangalore in India. Assieme ad essi nella notte padovana ci saranno Ema Stokholma (marsigliese cresciuta a Parigi) conosciuta al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2017 del reality Pechino Express di Rai 2; e i Dj locali Riccardo Zangirolami, Madras Revolution, Chris Dj, PY & Mastro Sally, con la voce di Steve Voice e il corpo di ballo JoC & Jam Session Crew. Si tratta di una co- produzione Geo SpA (che gestisce gli eventi della Fiera di Padova) e Give Emotions, la società padovana che dal 2012 organizza d’estate questo evento nelle principali piazza del Veneto, portando in tour la musica elettronica dei migliori Dj nazionali e internazionali. “Creiamo queste occasioni musicali per i ragazzi di un target di base che va dai 18 ai 25 anni – spiega Valeria Marcato di Give Emotions – Hanno suonato per noi: Mark&Kremont, Marnik, Feiner, Da Candy, Rudeejay e Rivaz, sempre accompagnati dai migliori performer e vocalist”.

INFO UTILI

L’evento padovano si svolgerà dalle ore 21 di venerdì alle 4 di sabato mattina e prevede uno sconto particolare del 30% per gli studenti universitari. Giuseppe Bergantin di Give Emotions precisa che le prevendite sul sito www.hashtagmusicfestival.it sono state finora effettuate da Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia (da Udine sono stati prenotati due pullman), Slovenia e Austria. In Fiera la musica mixata dai Dj “compositori” avrà come cornice un palco da 40 metri per 10 su cui si esibiranno i ballerini e un maxi schermo per i video. Il pubblico (possono entrare solo i maggiorenni, capienza del padiglione 6.500 persone in contemporanea) avrà a disposizione più bar e punti ristoro. La sicurezza sarà assicurata dalle forze dell’ordine e da un servizio interno che prevede anche il filtro con metal detector e controllo zaini. “Questo evento è in linea con lo sforzo di GEO SpA di far percepire la Fiera di Padova non più soltanto come un mero luogo di business, ma come centro di eventi esperienziali – dice Luca Griggio amministratore delegato GEO – che in casi come questo possa divertire in maniera intelligente. Intendiamo animare la città creando alternative al classico modo di organizzare spettacoli; e stiamo valutando alcuni sponsor interessati a marchiare la nostra “arena”. Il quartiere fieristico si presta bene ad eventi di questa portata, anche grazie ai parcheggi disponibili e al fatto che la musica non creerà inquinamento acustico al quartiere”.