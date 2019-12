“Here we are!”, il nuovo vinile interattivo tutto da scoprire dei D.O.V.E.

Il vinile è tornato di moda. Anche se questo non è un vinile come tutti gli altri… E’ un vinile interattivo a partire dai tre protagonisti: la giovane promessa del jazz italiano Giovanni Perin al vibrafono, il mix inconfondibile di R&B, soul e blues di Giulio Campagnolo all’organo Hammond ed Andrea Davì già noto nella scena del rock psichedelico alla batteria.

Il gruppo

La loro interazione musicale fa nascere nel 2015 il progetto D.O.V.E (Drums, Organ ,Vibes Ensemble), una delle novità musicali più interessanti del panorama italiano contemporaneo, grazie al ricercato connubio sonoro di questi tre singolari strumenti (vibrafono, organo Hammond e batteria), sino ad oggi non ancora utilizzati insieme nella scena musicale europea.

Il disco

Reduci da due anni di concerti on the road per Italia ed Europa, i D.O.V.E. si chiudono in studio per dar vita al secondo disco dal titolo “Here We Are!” (Cat Sound Records, 2019): un lavoro che spazia dalle sonorità energiche del soul-jazz fino all’hard bop più raffinato, presentando composizioni originali del vibrafonista Giovanni Perin, che rivisitano gli anni ‘60 e ‘70 in maniera innovativa. Da questo amore per il jazz del passato nasce anche l’idea di abbandonare il cd e pubblicare il disco in vinile, oltre che in digitale.

Una copertina tutta da scoprire

Anche la copertina, firmata da Tommaso Ciato, è interattiva e si rifà ai giochi e alla grafica della Settimana Enigmistica. Sul fronte è presente il gioco unisci i puntini: unendoli, si finirà di comporre il simpatico disegno della copertina, andando a formare gli strumenti musicali dell’ensemble. Sul retro, invece, troviamo un cruciverba con domande relative ai grandi protagonisti della storia jazz. Il disco è disponibile in digitale in tutte le maggiori piattaforme musicali online. È possibile inoltre ricevere il vinile ordinandolo su www.bandcamp.com nella pagina di Giovanni Perin. Il concept interattivo era nato già con il primo Lp in vinile, intitolato “Where are you?” (Statale 11, 2017), con la grafica molto particolare (sempre di Tommaso Ciato) che proponeva in copertina un gioco dell’oca musicale, i cui protagonisti sono proprio gli strumenti suonati dal trio nel disco, venduto, tra l’altro, assieme al dado da gioco. Una interazione musicale e ludica con il pubblico che diventa parte attiva, anzi interattiva con i D.O.V.E..

Info web

http://www.giovanniperin.com/it/

https://www.facebook.com/D.O.V.E.trio/