Il trio vocale “Gli Intimissimi” chiuderanno domenica 29 aprile la rassegna Matinée al Verdi

Il trio vocale - Gli Intimissimi - formato da Vincenzo Vasi, thereminista dalla lunga carriera che ha condiviso il palco con artisti del calibro di Mike Patton e Vinicio Capossela solo per citarne alcuni, Valeria Sturba e Valentina Paggio chiuderanno domenica 29 aprile la rassegna "Matinée al Verdi - Degustazioni culturali".

Il progetto

Il progetto è nato dall’idea di ridare vita ad un repertorio e ad un modo di fruire la musica, quello del canto corale a cappella, troppo spesso dimenticato. In scena solo tre voci, estremamente diverse fra loro, ma allo stesso tempo particolari e versatili, e pochi piccoli oggetti: un flauto a tiro, un flauto a naso, looper, percussioni giocattolo, spazzole per capelli. Il loro repertorio attinge soprattutto dalla canzone italiana anni 30-60, con un occhio di riguardo al Quartetto Cetra, sia per gli arrangiamenti che per la teatralità delle loro interpretazioni. Nel loro percorso gli Intimissimi si spingono però oltre i limiti della canzone, recitando, improvvisando, saltellando, facendo innamorare un pubblico sempre affascinato dalla magia dei loro agili intrecci vocali e dalla loro forza interpretativa.

I partners dell'iniziativa

La manifestazione è il collaborazione con il Comune di Padova Assessorato alla Cultura e il Teatro Stabile del Veneto, con la direzione artistica e organizzativa dell'Associazione culturale Play, giovane realtà nata dall'idea di mettere in relazione la cultura con le eccellenze del territorio. I partner di questa terza edizione sono Scuola Pentagramma, Belle Parti, Caffè Venezia, The Coffee Box , Agriturismo La Primizia, Veneto Suoni e Sapori e Pasticceria Giotto del Carcere di Padova.

Il biglietto

Lo spettacolo prevede un biglietto unico di 10 euro (Ridotto 8 euro abbonati al Teatro Verdi), che include anche la colazione di benvenuto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.