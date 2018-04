La notte europea della geografia: il volo del drone sul Portello (video)

Operatori e piloti del Master in GIScience e droni hanno effettuato un rilievo fotogrammetrico con APR sulla storica facciata Est di Porta Portello in occasione delle Notte Europea della Geografia, nell'ambito dell'iniziativa MapDrone.

Volo dimostrativo

Il volo dimostrativo è stato effettuato con i droni "trecentini", ossia veicoli aerei sotto i 300 grammi di peso, definiti "inoffensivi". Numerosi gli appassionati dei "robot volanti" che hanno assistito al rilievo. Dopo il volo, il lavoro è proseguito con spritz in mano presso le sale dello storico bar "ai tre scalini" di Porta Portello, dove si è mostrato come elaborare le foto scattate da drone per costruire un modello tridimensionale della porta.