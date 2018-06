Inaugurazione della nuova sede “La Casa di Anna” a Borghetto di San Martino di Lupari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’Associazione Aiutismo Onlus in collaborazione con il consorzio di cooperative sociali “La rete alta padovana” inaugura la nuova sede “La Casa di Anna” sabato 16 giugno alle ore 10 in Via Prà Lion, 7 - Borghetto - S. Martino di Lupari.

Grande festa sabato 6 a Borghetto, con autorità locali, provinciali, regionali viene inaugurata “ La casa di Anna “ nata dall’impegno dei genitori di Aiutismo onlus La voce delle emozioni.

La casa nasce per accogliere e assistere bambini e adolescenti con la sindrome autistica, in cui possano trovare aiuto e fare prove di volo per acquisire più autonomie per la loro vita adulta, con la volontà nel futuro di sviluppare le attività adeguandole alle necessità dei ragazzi che crescono

Questa casa con i campi è la realizzazione di un importante obiettivo che l’associazione si era posta sin dalla sua nascita; una casa, perché quello che si vuole realizzare è un posto in cui i ragazzi si sentano come a casa e possano fare prove di volo, cioè imparare acquisire quelle le autonomie individuali che gli permettano di migliorare la oro qualità di vita; i campi perché coltivare la terra permette di vedere direttamente il risultato del proprio lavoro e accrescere la stima in sé stessi.

La casa nasce per aiutare i ragazzi e le famiglie, ad affrontare le difficoltà le sfide di ogni giorno, per dare un punto di aiuto e riferimento ai genitori per incontrarsi per fare rete, per poter attivare servizi come campi estivi, prove di volo nei weekend,doposcuola e altre attività che diano sollievo all’impegno costante delle famiglie.

Le attività che saranno realizzate nella Casa di Anna sarannofatte con personale preparato, che è stato cercato nel territorio con chi lavora nel sociale e nel disabilità con particolare sensibilità. La rete è stata creata con la Cooperativa Nuova e Vita e il Consorzio La Rete Alta Padovana, realtà con una lunga storia di impegno e di lavoro nel sociale nell’Alta Padovana, che hanno dato il loro aiuto sia nella realizzazione del progetto e si sono impegnate a fornire personale preparato per la realizzazione delle attività.

Per la realizzazione della casa, l’impegno continuo e infaticabile dei soci ha trovato sostegno in tante persone, associazioni, aziende che hanno contribuito sia nella realizzazione delle molte attività di informazione sul progetto che nella raccolta fondi. Durante una di queste iniziative di sensibilizzazione sull’autismo vi è stato l’incontro tra la famiglia del imprenditore, ex proprietario del immobile e dei genitori dell’associazione, che conosciuto il progetto dell’associazione di voler creare una casa per i ragazzi con autismo che ha voluto dare un forte aiuto per realizzarlo.

Importanti contributi sono arrivati anche dai Club Lions Club Rotary della zona molto sensibili sulle problematiche del universo autismo che continueranno ad essere vicini alla associazione anche nelle prossime iniziative.