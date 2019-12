"Modello Lambrate", ma cuore 100% padovano: nasce Stazione Campo Marte

A Padova come a Milano, partendo dal “modello Lambrate”: nasce per iniziativa dell’agenzia di comunicazione Superfly Lab un nuovo polo creativo che prende il nome di Stazione Campo Marte, una nuova factory di professionisti provenienti da vari ambiti, assieme alla The Munchies, azienda specializzata in produzioni televisive (tra i suoi clienti la Rai, Mediaset, Sky e altre emittenti nazionali).

Stazione Campo Marte

Event manager, autori tv, pubblicitari, social media strategist, videomaker, sceneggiatori, creativi che si sono ritrovati per costruire una nuova realtà in grado di accentrare un alto livello di know how in uno spazio inedito e polifunzionale, in modo da offrire servizi unici ed esclusivi nel campo della comunicazione e degli eventi. Stazione Campo Marte è un nuovo edificio creativo unico nel suo genere, ricavato da uno spazio post industriale riconvertito, ad un chilometro dalle piazze del centro, tra l’ex stazione ferroviaria Campo Marte - per anni sede di officine di riparazione e stazioni merci - e l’area delle ex Officine Longato, risalenti al dopoguerra. Una riconversione osservando i criteri del quartiere Lambrate di Milano, modello per eccellenza nella riqualificazione di aree dismesse e rigenerate come sedi dei progetti più stimolanti e innovativi della Design Week. Stazione Campo Marte sarà difatti partner del Design District e del Formidabile Lambrate, cuore della creatività di Milano, collaborazione finalizzata alla condivisione di attività, strategie, visioni e protagonisti.

Ponte Padova-Milano

Un ponte, quello tra Padova e Milano, costruito a partire dalla scorsa edizione della Design Week, grazie all’intermediazione di Superfly Lab e dall’intervento dell’Assessore al Commercio e agli Eventi di Padova Antonio Bressa ad una tavola rotonda con la presenza di Luca Martinazzoli (Direttore Marketing Metropolitano di Milano), Pietro Agnelli (Lambrate Design District) e dell’onorevole Mattia Mor. Stazione Campo Marte si propone come un nuovo spazio intimo, sostenibile e polivalente, più di 500mq a disposizione per le aziende e non solo, dove realizzare format, brand experience inedite, corporate events, convegni, appuntamenti formativi, masterclass e prodotti di comunicazione innovativi, nel campo del branded entertainment e delle web series. Un luogo dove poter realizzare internamente tutti i processi della comunicazione: progettazione, produzione e promozione.

L'inaugurazione

Il nuovo edificio creativo ha preso ufficialmente vita Lunedì 16 Dicembre, attraverso un esclusivo evento d’inaugurazione, dove saranno presenti brand e importanti ospiti provenienti dal mondo del marketing, dello spettacolo e delle istituzioni. All’evento di inaugurazione sono intervenuti Antonio Bressa, Assessore al Commercio, alle Attività Produttive e agli Eventi; Pietro Agnelli, fondatore Lambrate Design District; Fabio Lucarelli, fondatore circolo Formidabile Lambrate; Alessandro Vincenti, business development Mimoto; Massimo Giacon, titolare Spalding Italia: Lucio Brotto, director business development WOWnature e Umberto Labozzetta, per 10 anni Responsabile Relazioni Esterne di Radio Deejay, oltre ad Andrea Tonello e Alberto Bullado di Superfly Lab e Charlie Tango, della The Munchies, a condurre l’evento di presentazione. Sono stati inoltre presenti numerosi professionisti del settore, imprenditori e esponenti di numerosi brand nazionali come: Despar (Aspiag Service), Argos, Calenda, Htc Los Ageles, Lago, Sonos, Itala Pilsen, Safilo, Unox, Ceccato Automobili, My Menu, Clear Channel, Relizont, De Bona Motors, Jusbox, Atalasport, Holy Drink, Uqido, Redwing e molti altri. Tra le varie agenzie e realtà legate all’event management presenti: Zed Live, Young Digitals, TedX Padova, Base Agency, Snakulture, Studio2 e molti altri.