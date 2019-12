Una nuova “stella” brilla in pieno centro: apre a Padova il negozio monomarca Swarovski

Swarovski ha inaugurato ufficialmente giovedì 19 dicembre il nuovo negozio monomarca nel cuore di Padova, location ideale per consolidare la presenza del brand sul territorio italiano.

Swarovski

La nuova boutique si estende su una superficie di circa 48 mq e presenta un’ampia facciata fronte strada nel tratto pedonale della centralissima Via Roma (al civico 18), una delle vie commerciali più frequentate della città. L’allestimento della vetrina, con vivaci tocchi di colore e movimento grazie alla presenza di due schermi digitali con in rotazione i video di campagna, comunica in modo glamour ed elegante i must-have della collezione, mettendo i gioielli al centro della scena. L’insegna, con il logo Swarovski, presenta una scintillante decorazione con una miriade di prismi in acciaio, in grado di riflettere le luci della strada. L’interno della Boutique Swarovski avvolge immediatamente i visitatori in un abbraccio cristallino. L’atmosfera comunica un universo raffinato e poetico, con colori chiari che enfatizzano le sfumature dei cristalli. Un ambiente accogliente ed elegante con numerose vetrine verticali e orizzontali dove si potranno scoprire le collezioni di gioielleria, orologi, piccoli accessori e l'iconica collezione Home.

L’inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Massimo La Greca, managing director CGB Italia e Iberica e Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova. Massimo La Greca afferma: «È per noi un vero piacere e un onore aver raggiunto un obiettivo così importante ed essere presenti anche a Padova, città così ricca di storia. Aprire una nuova Boutique in prossimità delle Feste di Natale è ancora più significativo per Swarovski, che vuole donare ancora più luce e brillantezza a questi giorni di gioia». Questa apertura si inserisce all’interno della strategia retail di Swarovski che conta circa 215 negozi monomarca, di proprietà e non, sul territorio italiano.